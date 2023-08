Conselho Deliberativo do Santa Cruz se reune para analisar prestação de contas de 2022

A- A+

Sem atividades em campo, os bastidores coral seguem em movimentação. O Conselho Deliberativo do Santa Cruz convocou uma reunião para analisar a prestação de contas do ano de 2022. O encontro acontece no Anfiteatro Aristófanes de Andrade, na sede do Arruda, na próxima segunda-feira (28).

O início está previsto para começar às 18h30, com a presença absoluta dos membros, ou às 19h, com o número que estiver presente.

O Conselho Deliberativo vai analisar a prestação de contas e apresentar o orçamento do ano vigente.

Desde o retorno de Marino Abreu ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo, essa será a primeira reunião presencial.

No dia 8 de outubro, acontece a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que vai discutir se os sócios do clube poderão participar do processo de SAF.

Em 2022, a decisão da venda do clube para um investidor passou a ser definida de forma exclusiva pelo poder executivo, através do presidente Antônio Luiz Neto.



