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Futebol Conselho do Náutico aprova contrato com tiqueteira que trará aporte R$ 9 milhões O valor deverá ajudar o clube a quitar os débitos referentes aos salários atrasados dos atletas

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O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, na noite desta quarta-feira (18), a proposta da Ticketmaster para assumir a venda de ingressos do clube a partir de julho de 2027. O acordo prevê o repasse de R$ 9 milhões ao Timbu, sendo R$ 7 milhões em adiantamento de receitas e R$ 2 milhões em patrocínio. O valor deverá ajudar o clube a quitar os débitos referentes aos salários atrasados dos atletas.

Segundo o Náutico, “a negociação prevê que o valor antecipado seja devolvido à empresa por meio da retenção de parte das receitas de bilheteria dos jogos em que o Timbu seja o mandante. Por se tratar de uma empresa responsável pela comercialização de ingressos, o repasse ocorreria diretamente na fonte, mecanismo usual nesse tipo de negociação no mercado”.

A proposta prevê uma taxa de juros de 18% ao ano. O Náutico informou que o percentual considera a condição do clube como empresa em Recuperação Judicial e está abaixo das taxas atualmente praticadas no mercado para situações semelhantes.

O novo executivo de futebol do Náutico, Daniel Kaminski, reforçou a importância da parceria para ajudar nos cofres do clube. Em 2027, o Timbu pretende adotar uma folha de R$ 1,5 milhão.

“Com essa receita sendo aprovada, a gente vai ter que ter outro mecanismo, outra forma de negociar com quem esteve esse ano. Mas no próximo ano a gente vai ter o mesmo orçamento. Independentemente do que aconteça, a gente continua trabalhando no mercado da mesma forma. Toda receita que entrar hoje é bem-vinda para ajudar neste resgate da credibilidade. Isso é importante demais no mercado”, afirmou.

“A gente vai ser fiel ao orçamento. Não vai extrapolar. O mercado inflacionou muito nos últimos anos, mas agora está recuando. Estamos tomando cuidado para não entrar em leilão. Estamos sendo firmes para cumprir o orçamento à risca. Acredito que vamos montar um time dentro da nossa realidade e que vai corresponder em campo”, completou.

O executivo também comentou que o Náutico já está observando o mercado de olho em contratações para 2027.

“Estamos trabalhando no resgate de credibilidade, em mostrar o projeto e ser transparente com todos. A gente sofreu na questão financeira, mas não é só o Náutico que passou por essa dificuldade. Não para os clubes, mas para os agentes dos atletas têm sido um choque. Ainda é um período de adaptação. Estamos monitorando o mercado dia e noite, mantendo contato e manifestando o interesse por alguns atletas. Em breve teremos novidades”, concluiu.

Reformulação

O Náutico confirmou a permanência do técnico Bruno Pivetti para 2027 e a chegada de Emerson Barbosa como novo vice-presidente de futebol. Quanto ao elenco, o clube tenta as renovações com o goleiro Muriel, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o volante Wenderson, mas ainda esbarra justamente nas pendências financeiras. O meia Jean Carlos e o atacante Vinícius já possuem vínculo para a próxima temporada.

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