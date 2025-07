A- A+

Futebol Conselho do Náutico aprova uso de R$ 1 milhão para ajudar no proceso de Recuperação Judicial Metade do valor será repassado via empréstimo da FutebolCard, empresa responsável pela gestão de sócios e emissão de ingressos, e a outra parte pela Prefeitura do Recife

O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou a utilização de um empréstimo de R$ 1 milhão para ajudar no pagamento de parcelas da Recuperação Judicial do clube. A informação foi dada repórter pelo Anderson Gomes, da CBN, e confirmada pela reportagem.

Metade do valor será fornecido pela FutebolCard, empresa responsável pela gestão de sócios e emissão de ingressos. O dinheiro será pago pelo Timbu em dez parcelas, a partir de 2026. A outra parte será oriunda de parceria com a Prefeitura do Recife - no ano passado, o Timbu recebeu R$ 1 milhão para desenvolver projetos esportivos em conjunto com a prefeitura.

