Conselho do Sport aprova mudanças em estatuto e clube pode ver SAF virar realidade

Em reunião realizada na última terça-feira, o Conselho Deliberativo do Sport deu um importante passo visando o futuro do clube. Mudanças para a modernização da lei que rege o Leão foram apresentadas pela Comissão da Redação do Novo Estatuto, e foram aprovadas pelos conselheiros presentes no evento. A principal modificação foi a autorização para transformar o Sport em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Um detalhe importante é que a concessão à SAF rubro-negra será exclusivamente no futebol. “O Sport larga na frente e inicia o processo de modernização do futebol pela estrutura corporativa criada pelo estatuto. Acreditamos que a SAF levará o Sport ao lugar que ele merece no futebol brasileiro”, afirma Ademar Rigueira, presidente da Comissão.

Outro tema importante abordado na reunião foi sobre as eleições do clube. A Comissão sugeriu que o mandado do presidente do Executivo fique limitado a três anos e sem direito a reeleição. Atualmente, o vencedor do pleito leonino fica durante dois anos no cargo, mas com possibilidade de participar da corrida eleitoral para um novo biênio.

O estatuto também prevê a formação de um conselho administrativo, que será formada por um presidente, vice e dois diretores. Será criada a função de chefe do executivo, o CEO, que será contratado pelo novo conselho. Algumas outras diretorias executivas serão criadas para modernizar os diversos segmentos do clube.

Por conta dos inúmeros prejuízos sofridos nos últimos meses por conta de episódios de violência protagonizados por torcedores, será criada, também, a Comissão de Ética e Disciplina. Qualquer comportamento que possa prejudicar o clube será passível de punição. Injúria racial, preconceito sexual, misoginia, importunação ofensiva ao pudor serão atos inaceitáveis no Sport.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Silvio Neves Baptista, uma revisão será feita no texto, antes que a atualização do novo estatuto seja colocada em votação na assembleia geral de sócios, ainda sem data definida.

