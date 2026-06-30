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copa 2026 'Consigo jogar os 90 minutos contra a Áustria', garante Yamal, a 2 dias da estreia no mata-mata O ponta, sob o comando do técnico Luis de la Fuente, atuou por 19 minutos na estreia da equipe contra Cabo Verde, aumentou seu tempo para 45 minutos, marcando um gol, na segunda partida contra a Arábia Saudita

O astro da seleção espanhola, Lamine Yamal, que vem aumentando gradualmente seu tempo de jogo pela 'Roja' desde o início da Copa do Mundo, à medida que recupera a forma física após uma lesão muscular, afirmou em entrevista à emissora de rádio Cope, nesta terça-feira (30), que está em condições de jogar os 90 minutos contra a Áustria, na fase de mata-mata.

O ponta, sob o comando do técnico Luis de la Fuente, atuou por 19 minutos na estreia da equipe contra Cabo Verde, aumentou seu tempo para 45 minutos, marcando um gol, na segunda partida contra a Arábia Saudita, e encerrou a fase de grupos jogando 76 minutos na vitória sobre o Uruguai.

Yamal confirmou que está disponível para jogar a partida inteira no primeiro duelo da Espanha no mata-mata, contra a Áustria, na quinta-feira.

"Sim, posso jogar 90 minutos contra a Áustria", respondeu Lamine Yamal de forma sucinta ao ser questionado se conseguiria disputar o jogo completo contra os austríacos.

"Se vejo uma bola dividida, não vou para a disputa, não apenas pelo meu bem, mas também pelo do outro jogador, para não machucá-lo, mas treino com intensidade máxima, sim", garantiu ele na entrevista à emissora espanhola Cope.

Questionado sobre as dúvidas levantadas pelo desempenho da seleção espanhola na fase de grupos contra adversários considerados mais fáceis, o jogador de 18 anos, que admitiu ter assistido a todos os jogos da Copa do Mundo, priorizou a conquista de bons resultados e a classificação para as próximas fases.

"No fim das contas, muitas vezes joguei bem pelo Barça e depois fui para casa decepcionado. Acho que o que importa é vencer. É mais importante do que nunca. Obviamente, você tem que jogar bem, mas se você joga bem e perde, todos nós vamos para casa tristes", argumentou.

"O que você prefere: jogar bem e terminar como a seleção holandesa, ou jogar mal e terminar como o Paraguai, cujos jogadores provavelmente estão felizes em seus quartos?", questionou.

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