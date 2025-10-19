A- A+

FUTEBOL Consórcio dos Emirados Árabes quer comprar o Manchester United e busca apoio de David Beckham Grupo planeja adquirir participação majoritária da família Glazer e quer o ex-jogador como embaixador da proposta

Um consórcio dos Emirados Árabes Unidos demonstrou interesse em comprar o Manchester United e pretende contar com David Beckham para liderar a proposta, segundo informações dos jornais britânicos Daily Star e Daily Mirror.

O grupo planeja adquirir a participação majoritária ainda controlada pela família Glazer, proprietária do clube desde 2005, e convidou Beckham — ídolo do United e um dos nomes mais influentes do futebol mundial — para atuar como embaixador do projeto.

Beckham, que já é coproprietário do Inter Miami, nos Estados Unidos, e do Salford City, da quarta divisão inglesa, ainda não teria dado uma resposta oficial sobre o convite. A presença dele seria vista como uma forma de dar credibilidade à oferta e atrair apoio entre torcedores e investidores.

Atualmente, o controle das operações do futebol do Manchester United está nas mãos do grupo INEOS, comandado pelo bilionário britânico Sir Jim Ratcliffe, que detém cerca de 29% das ações do clube. A família Glazer, porém, segue com o controle acionário majoritário e é alvo constante de críticas da torcida.

