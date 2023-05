A- A+

Santa Cruz Construindo um padrão de jogo, Michael destaca evolução do Santa Cruz Próximo confronto do Tricolor será contra o Campinense, no próximo domingo (21)

O baixo rendimento nas competições da primeira parte da temporada deixou muitas marcas no Santa Cruz. Correndo contra o tempo e tendo que enfrentar gande pressão por resultados, Felipe Conceição e o elenco coral busca implementar um padrão de jogo que funcione e deixe mais perto das vitórias. Michael, goleiro e um dos líderes do time tricolor, garante que já enxerga uma equipe mais ajustada em campo.

“A evolução foi nítida. Quem acompanhou de perto os dois últimos jogos viu um time que tem corrido muito em campo e se doado muito, que tem feito boa pressão nos adversários e que tem atacado muito. É algo que temos trabalhado, estamos com a cabeça tranquila, nosso padrão de jogo está aparecendo", declarou o camisa 1.

Na partida diante do Potiguar, segundo Michael, a equipe do Santa foi melhor durante o jogo e criou muitas oportunidades. Contudo, na reta final do jogo a equipe levou dois gols, o segundo já nos minutos finais. O goleiro falou sobre o processo que a equipe vem passando para minimizar os erros. “A gente está no processo - de corrigir os erros defensivos - e nele existem falhas. Houve evolução. Eu sei que o torcedor tem dúvida e viu somente os gols que a gente tomou. Quem esteve lá em Mossoró e presenciou a partida ficou satisfeito, não com o resultado, mas com o que a gente fez dentro de campo", afirmou Michael.

Visando o confronto contra o Campinense no próximo domingo (21), o arqueiro continuou a afirmar a necessidade de ter uma bos postura defensiva. "O objetivo é sempre não tomar gols, se não formos vazados estaremos sempre mais perto da vitória", disse.

