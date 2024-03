Construir vantagem é desafio do Náutico no Clássico dos Clássicos pela final do Estadual

A- A+

Em jogos de mata-mata de ida e volta, o foco no confronto inicial é em construir uma vantagem para o encontro posterior. Facilitar o caminho para não ter que correr atrás do prejuízo. Esse será o grande desafio do Náutico neste sábado (30), contra o Sport, nos Aflitos, pela metade inicial da finalíssima do Campeonato Pernambucano 2024. Há quase 15 anos os alvirrubros não conseguem abrir uma decisão com vitória. Contra o Leão, foram três casos assim, com apenas um desfecho positivo.





Há dez anos, Náutico e Sport decidiram a final do Pernambucano. Na ida, na Ilha do Retiro, o Leão venceu por 2x0. Na volta, o time rubro-negro ganhou por 1x0, na Arena de Pernambuco.



Em 2019, o Náutico mais uma vez perdeu em casa para o Sport na final. Desta vez, nos Aflitos, por 1x0. Os alvirrubros até ganharam na volta, por 2x1, na Ilha do Retiro, mas foram superados nas penalidades.



Dois anos depois, dois empates em 1x1, sendo o primeiro na ida, na Arena de Pernambuco, e o segundo na volta, nos Aflitos. Nova decisão por pênaltis,

mas agora com desfecho feliz para o Náutico, quebrando um jejum de mais de 50 anos sem vencer o rival em uma final estadual.



Nas outras duas conquistas recentes do Náutico no Pernambucano, contra Central e Retrô, o clube também não começou vencendo. Perante a Patativa, primeiro veio um empate em 0x0 no Lacerdão e depois a vitória por 2x1 na Arena de Pernambuco. Diante da Fênix, o Timbu perdeu na ida por 1x0, nos Aflitos, ganhando pelo mesmo placar na volta e levando a taça nas penalidades.



A última vez que o Náutico venceu o primeiro jogo de uma final foi justamente contra o Sport, em 2010, por 3x2, nos Aflitos. Acontece que a vantagem não foi suficiente. Na volta, na Ilha do Retiro, o Leão ganhou por 1x0 e foi campeão - à época ainda havia o critério de gol fora.



Para abrir vantagem na decisão deste ano, o técnico Allan Aal chama atenção para a necessidade de o Náutico evitar as quedas de desempenho.“Estamos devendo para nós mesmos, oscilando demais. Fizemos grandes jogos, com grandes resultados, mas, em alguns momentos, por necessidade, tivemos de alterar a equipe e ficamos devendo", citou.



“Agora é outro campeonato, outra situação, com jogos de ida e volta contra um rival que é um dos maiores que temos dentro do estado. É um clássico e vamos para o jogo com igualdade. Ninguém tem vantagem”, completou.



Para o confronto, o Náutico não terá a presença do atacante Paulo Sérgio, que cumpre suspensão automática após ter sido expulso na semifinal, contra o Retrô. Kauan Maranhão e Evandro brigam pela vaga no ataque.



Nos dois Clássicos dos Clássicos de 2024, o Náutico coleciona uma vitória por 1x0, nos Aflitos, pela primeira fase do Estadual, e um empate em 2x2, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste.

