Jogos Parapan-Americanos Contagem regressiva: Brasil se prepara para os Jogos Parapan-Americanos de Santiago Delegação embarca a partir do próximo domingo (12) em busca de vitórias e vagas para as Olimpíadas de Paris 2024

No dia 17 de novembro, terão início os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. A competição vai até o dia 26 do mesmo mês e a delegação brasileira será composta por 324 atletas de 17 modalidades, com embarque programado para domingo (12).

O Comitê Paralímpico Brasileiro convocou paratletas para representar o País em diversas modalidades, incluindo atletismo, bocha, ciclismo, futebol de cegos, judô, natação, tênis de mesa, entre outras. A delegação é diversificada, composta por 190 homens e 134 mulheres, representando 23 estados e o Distrito Federal.

Nas últimas quatro edições, o Brasil tem impressionado na competição e, desde a edição de 2007, no Rio de Janeiro, mantém consistentemente o topo do quadro de medalhas. O feito se repetiu em Guadalajara (2011), Toronto (2015) e Lima (2019). A expectativa é que em Santiago essa tradição de excelência seja mais uma vez preservada.

Os brasileiros buscarão vagas diretas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em oito modalidades, como basquete em cadeira de rodas, bocha e tênis de mesa. Os critérios de classificação variam de acordo com a modalidade, sendo que o Brasil conta com 79 competidores medalhistas em mundiais neste ano.

Dentre os convocados, 51 têm até 23 anos, alinhando-se à meta de renovação do CPB. A natação destaca-se como uma das modalidades com mais paratletas sub-23, incluindo a paranaense Kauana Beckenkamp, de 14 anos, a atleta mais jovem da delegação.



