Sport lança em Jaboatão programa para levar estudantes a jogos de forma gratuita

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Um projeto do Sport Club do Recife promete transformar o incentivo aos estudos em paixão pelas arquibancadas. O clube lançou nesta quarta-feira (26), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o programa “Torcedor Nota 10”, idealizado para conectar a educação pública ao ambiente esportivo, permitindo que os estudantes acompanhem os jogos do Leão gratuitamente na Ilha do Retiro.



O pontapé inicial aconteceu na Escola Municipal Vereador Antônio Januário, no bairro de Prazeres. A unidade foi escolhida como palco do evento por ter conquistado o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na RMR.



A abertura contou com a presença do atacante Chrystian Barletta; do presidente do Sport, Matheus Souto Maior; do vice-presidente Rubro-negro, Kadico Pereira; e do prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros; além de secretários municipais de Educação e Esportes.



Na ocasião, Mano Medeiros confirmou a disponibilização de 1 mil ingressos para os estudantes da instituição assistirem à partida entre o clube rubro-negro e a Ponte-Preta, agendada para 10 de setembro, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da Série B.

Sport lança o programa "Torcedor nota 10" nesta quarta-feira (26), em Jaboatão. Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



Formação do torcedor do futuro

De acordo com o presidente do Leão, a proposta busca resgatar o vínculo da juventude pernambucana com o futebol local em uma época dominada por mídias digitais.



“O objetivo do Torcedor Nota 10 é conectar a educação e o esporte. Nós conseguimos levar para o estádio de futebol um torcedor do futuro, que hoje ele é muito mais conectado, por conta do streaming, da tecnologia, ele é muito mais conectado com o futebol de fora do país. E a nossa ideia é construir o torcedor do futuro hoje, através dessa conexão entre a educação e o esporte”, afirmou Matheus.

Matheus Souto Maior, presidente do Sport. Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



O dirigente ainda apresentou o cronograma de expansão da ação. “Nós estamos dando o pontapé inicial hoje aqui, na Escola Municipal Vereador Antônio Januário, mas o nosso objetivo é nos próximos dois meses expandir para mais quatro a cinco escolas e, até o final do ano, a gente ter um projeto redondo, para que em 2027/28 a gente consiga executar em todo o estado de Pernambuco”, projetou.



Sport lança o programa "Torcedor nota 10" nesta quarta-feira (26), em Jaboatão . Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



Ídolo de perto e a valorização dos estudos

A presença do atacante Chrystian Barletta, um dos artilheiros do time na Segundona, mobilizou cerca de 300 alunos na quadra da escola.



Entre fotos, autógrafos e acenos - inclusive de torcedores rivais, o atleta relembrou sua própria infância e frisou a importância do empenho escolar.



“Eu acho que vai entrar no top 1 experiências que eu vivi aqui no Recife. Desse carinho, tem tanta gente, tantas crianças. Eu já fui um deles também, de caras que eu via na televisão e queria pelo menos uma foto,um abraço. [...] Quando eu era criança, um dos meus pedidos era eu quero ser jogador, mas eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho”, declarou o camisa 30, ressaltando que está evoluindo bem na fisioterapia para voltar a atuar pelo Sport.

Chrystian Barletta, atacante do Sport. Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



“[Esse programa] é um incentivo para a criançada priorizar os estudos, porque a gente sabe que o esporte também é muito importante na vida, mas eu acho que sem a base dos estudos, o esporte às vezes não compensa”, completou.



Compromisso e ambiente familiar

O prefeito Mano Medeiros enfatizou que a estrutura logística municipal está preparada para o transporte e a autorização dos alunos envolvidos no jogo do dia 10.



“Hoje, quando se fala de futebol, todo mundo às vezes tem uma imagem negativa de ir para campo de futebol, de quem está lá torcendo, mas não. Quem vai para o campo sabe que lá é um ambiente saudável, de família. É importante que eles [alunos] estejam presentes [nos jogos] para mostrarem isso”, concluiu.

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