Contra Atlético-GO, Náutico defende invencibilidade de 9 meses como visitante

No período, Timbu acumula 14 partidas sem perder longe dos Aflitos

Elenco do Náutico reunido durante jogo do Pernambucano - Foto: Rafael Vieira/FPF

Se dentro de casa, os dois últimos jogos deixaram o sentimento de decepção para o torcedor do Náutico - final do Pernambucano e estreia na Série B -, longe do Recife, o Alvirrubro tem dado motivos de sobras para a torcida comemorar. O Timbu não sabe o que é perder um compromisso na condição de visitante há nove meses. 

Um dado animador, levando em conta que o próximo jogo do clube pernambucano será disputado em outro estado. Na quarta-feira (1º), Hélio dos Anjos e companhia vão até Goiânia, onde encaram o Atlético-GO, pela segunda rodada da Segunda Divisão. A bola rola às 19h, no Estádio Antônio Accioly. 

O último revés da equipe pernambucana fora de casa foi diante do Bahia, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, em 7 de junho. Na ocasião, o Náutico foi derrotado pelo placar de 3x1, no encontro que culminou na eliminação precoce do clube no torneio. 

Esta foi uma das três derrotas que o time colecionou longe dos Aflitos, desde que Hélio dos Anjos retornou ao clube em abril do ano passado. As outras duas foram contra CSA, pela Série C, e São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. 

Desde o resultado negativo perante os baianos, em Salvador, o Náutico já soma 14 partidas de invencibilidade como visitante. Foram oito jogos ao longo da campanha do acesso à Série B, em 2025, e outros seis no Campeonato Pernambucano desta temporada. Ao todo, são nove vitórias e cinco empates. 

No recorte, o Alvirrubro venceu Tombense, Guarani, Londrina e Brusque, pela Série C, além de Decisão, Jaguar, Santa Cruz (duas vezes) e Vitória das Tabocas, no Estadual 2026. A equipe dirigida por Hélio ainda ficou na igualdade com Figueirense, São Bernardo, Ponte Preta, Guarani e Sport. 

Invencibilidade do Náutico fora de casa

2025
29/06/25 - Tombense 0x2 Náutico (Série C)
13/07/25 - Figueirense 0x0 Náutico (Série C)
26/07/25 - Guarani 0x1 Náutico (Série C)
10/08/25 - Londrina 0x2 Náutico (Série C)
24/08/25 - São Bernardo 1x1 Náutico (Série C)
07/09/25 - Brusque 0x1 Náutico (Série C)
27/09/25 - Ponte Preta 1x1 Náutico (Série C)
04/10/25 - Guarani 1x1 Náutico (Série C)

2026
14/01/26 - Decisão 1x2 Náutico (Pernambucano)
22/01/26 - Jaguar 0x4 Náutico (Pernambucano)
25/01/26 - Santa Cruz 0x4 Náutico (Pernambucano)
31/01/26 - Vitória das Tabocas 2x3 Náutico (Pernambucano)
11/02/26 - Santa Cruz 0x1 Náutico (Pernambucano)
01/03/26 - Sport 3x3 Náutico (Pernambucano)

