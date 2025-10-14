Contra Ceará, Sport busca primeira vitória diante de nordestino da 'elite' em 2025

A- A+

Com as chances de rebaixamento cada vez maiores, o Sport tem buscado derrubar algumas marcas negativas para terminar a temporada de forma honrosa. Nesta quarta-feira (15), por exemplo, diante do Ceará, às 20h, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A, o Leão vai tentar vencer um clube nordestino da elite do futebol brasileiro pela primeira vez no ano.

Perante o Vozão, será a nona vez que o Sport fará uma clássico regional em 2025, entre confrontos disputados pela Copa do Nordeste e esta edição do Campeonato Brasileiro. No acumulado, são quatro derrotas e quatro empates. Contra o adversário desta quarta, será o terceiro embate. No primeiro turno, pela Série A, vitória alvinegra por 2x0, no Castelão. Em julho, pelas quartas do Nordestão, empate em 0x0 no tempo normal, e triunfo cearense por 4x2, nos pênaltis, na Ilha do Retiro.

Além dos tropeços diante do Ceará, o Rubro-negro soma derrotas para Fortaleza, duas vezes (Brasileiro e Copa do Nordeste), e Vitória (Copa do Nordeste), e empates com Fortaleza, Vitória e Bahia (todos pelo Brasileiro). Nos oito jogos, o clube pernambucano teve um aproveitamento de apenas 16,6%.

Os únicos resultados positivos contra rivais de peso da região aconteceram em clássicos estaduais. Foram duas vitórias sobre o Santa Cruz, pelas partidas de semifinal do Pernambucano. Na primeira fase, entretanto, o Leão perdeu para o Tricolor, no Arruda, e para o Náutico, na Ilha do Retiro.

Passado o compromisso desta quarta, o Sport ainda terá outros dois duelos contra rivais do Nordeste no decorrer do Brasileirão. Na 35ª rodada, a equipe de Daniel Paulista recebe o Vitória, na Ilha. Duas rodadas depois, vai até Salvador, onde encara o Bahia, na Arena Fonte Nova.

04/02 - Sport 0x2 Fortaleza (NE)

19/03 - Vitória 1x0 Sport (NE)

26/04 - Sport 0x0 Fortaleza (Brasileiro)

17/05 - Ceará 2x0 Sport (Brasileiro)

09/07 - Sport 0 (2) x (4) 0 Ceará (semi NE)

23/07 - Vitória 2x2 Sport (Brasileiro)

02/08 - Sport 0x0 Bahia (Brasileiro)

27/09 - Fortaleza 1x0 Sport (Brasileiro)

23/11 - Sport x Vitória (Brasileiro)

03/12 - Bahia x Sport (Brasileiro)

