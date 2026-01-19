A- A+

Futebol Contra Decisão, Sport estreará time principal no Pernambucano Leão disputou as três primeiras rodadas do torneio com o time sub-20 e foi goleado por 4x0 pelo Náutico nos Aflitos

A vitória do Sport por 2x0 contra o Retrô, na Ilha do Retiro, fez o clube dar mais uma oportunidade ao sub-20 no Campeonato Pernambucano 2026. Acontece que a esperança de uma sequência positiva esbarrou na realidade. Nos Aflitos, contra o Náutico, a disparidade técnica e física prevaleceu. O Leão foi facilmente goleado por 4x0. Cenário que fez os rubro-negros retomarem o plano antigo para finalmente colocar em campo o time principal. A estreia será quarta-feira (21), diante do Decisão, na Ilha do Retiro.





Mudança

“Convocamos a nossa torcida. São dois jogos em casa e a presença dela precisa ser máxima. A partir de quarta-feira, vamos conhecer a equipe que está trabalhando com Roger. Tenho certeza que muitos jogadores desse time (sub-20) poderão ser utilizados no principal”, afirmou o técnico do sub-20, Alexandre Silva.

A equipe principal do Sport não entra em campo desde o dia 7 de dezembro do ano passado, na goleada por 4x0 sofrida diante do Grêmio, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, o sub-20 é que representou os rubro-negros, atuando nas primeiras rodadas do Estadual, contra Jaguar e Retrô. Enquanto isso, os profissionais, que voltaram aos trabalhos no dia 29 de dezembro, fizeram um jogo-treino, diante do Botafogo-PB, perdendo por 3x0.

Até o momento, o Sport anunciou as contratações do goleiro Halls, o lateral-esquerdo Davi Gabriel, o volante Zé Gabriel, o meia Max e o atacante Marlon Douglas. O clube também está próximo de oficializar o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Yago Felipe. O Leão conta ainda com remanescentes de 2025, como o lateral-direito Matheus Alexandre, o zagueiro Ramon, os volantes Pedro Martins e Zé Lucas e os atacantes Barletta e Zé Roberto.

Além deles, o Sport também pode contar com atletas que estavam emprestados, como o lateral-esquerdo Felipinho, o zagueiro Marcelo Ajul e o centroavante Gustavo Coutinho. Nomes que estavam no sub-20 também devem ser aproveitados na sequência da temporada.

Um possível Sport que poderia entrar em campo na próxima rodada seria Halls; Matheus Alexandre, Ramon, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Lucas, Pedro Martins e Max (Zé Roberto); Marlon Douglas, Barletta e Gustavo Coutinho.

Além do Decisão, o time principal do Sport terá pela frente, na reta final da primeira fase, Vitória, Maguary e Santa Cruz. Apenas o confronto diante do representante de Bonito será fora de casa, no Arthur Tavares. O Leão está na quarta posição, com quatro pontos.

Marca negativa

A derrota por 4x0 para o Náutico foi a pior do Sport no século em Clássico dos Clássicos. Até então, o placar mais elástico que o Timbu tinha feito diante do Leão desde 2001 foi um 3x0 pelo Pernambucano de 2018, na Arena de Pernambuco.

Veja também