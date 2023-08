A- A+

Sport Contra Ituano, Juba se despede do Sport como líder de participações em gols na temporada Nos últimos dez anos, apenas o meia Marcos Aurélio teve números superiores ao do prata da casa

Quis o destino que a última aparição de Luciano Juba com a camisa do Sport fosse na Ilha do Retiro. Nesta sexta-feira (25), o prata da casa se despede do clube pernambucano na partida contra o Ituano, às 21h30, pela 25ª rodada da Série B. Com um pré-contrato assinado com o Bahia, o camisa 46 irá desembarcar em Salvador no início de setembro para reforçar o Tricolor durante o segundo turno da Série A.

Com a iminente saída de Luciano Juba, o Sport perderá o principal jogador ofensivo da equipe na temporada. Ao todo, o atleta de 23 anos soma quase 40 participações diretas em gols. São 20 bolas na rede, além de 18 assistências distribuídas em 52 jogos no ano. São sete contribuições a mais que Vagner Love, por exemplo. Artilheiro rubro-negro em 2023, o centroavante tem 22 gols e nove assistências.

Para se ter uma ideia, nos últimos dez anos, apenas um atleta que passou pela Ilha do Retiro tem números melhores que o jogador revelado na base leonina. Durante a temporada que resultou no acesso do Leão à Série A, em 2013, Marcos Aurélio teve incríveis 52 participações em gols. Foram 32 gols e 20 assistências, em 62 jogos, para o jogador que tinha 29 anos na época.

Juba passou a se destacar pelo Sport no ano passado. Sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Florentín, o então lateral-esquerdo de origem foi deslocado para o ataque e não parou de colecionar boas atuações, que chamaram a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Em 2022, foram dez gols e nove assistências, em 57 jogos.

Prestes a entrar em campo pela última vez pelo clube pernambucano, Juba vive momento de instabilidade no time. São três compromissos sem marcar ou dar assistências. Sequência que só foi vista no certame entre a 6ª e a 8ª rodada.

