A- A+

Champions League "Contra Messi, as coisas sempre vão bem. O problema era Cristiano Ronaldo", diz Thomas Muller Atacante do Bayern de Munique faz menção aos quatro encontros com o português no torneio após eliminar PSG da Champions

O atacante alemão Thomas Muller voltou a incendiar a eterna rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo depois de seu Bayern de Munique eliminar o PSG do argentino da Champions League, nesta quarta-feira. Os bávaros venceram os franceses por 2 a 0 em casa após já terem feito 1 a 0 na França. Messi e Mbappé foram titulares na partida de ontem.

"Contra Messi, as cosas sempre vão bem em todos os níveis em termos de resultados. A nível de clubes, Cristiano Ronaldo era nosso problema quando estava no Real Madrid", disparou o atacante após a partida, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol As.

Enquanto esteve no Real Madrid, Cristiano Ronaldo encontrou o Bayern oito vezes pela Liga dos Campeões: nas semifinais em 2012, 2014 e 2018 e nas quartas de final em 2017. Com exceção de 2012, todos os confrontos terminaram com a eliminação do time alemão (seis vitórias, um empate e uma derrota para o time de Madri). O atual jogador do Al-Nassr marcou nove vezes sobre os bávaros de Muller, incluindo um hat-trick em 2017.

Messi, por sua vez, enfrentou o clube alemão também oito vezes com as camisas de Barcelona e PSG. Mas seu retrospecto é de três eliminações em quatro oportunidades. O argentino tem duas vitórias, um empate e cinco derrotas contra Muller companhia, com quatro gols marcados.

Apesar da comparação, Muller fez questão de prestar respeito a Messi, atual campeão do mundo com a Argentina e escolhido melhor jogador do mundo pela Fifa, na última edição do prêmio "The Best".

"Tenho o maior respeito pela atuação de Messi na Copa do Mundo"disse o jogador de 33 anos, titular no jogo desta quinta e um dos mais experientes do elenco.

Veja também

Libertadores Atlético-MG empata com Millonarios na Colômbia na ida da 3ª fase da pré-Libertadores