Contra o Fortaleza, o Timbu cometeu algo que o futebol não perdoa

A- A+

Tudo bem que o Náutico entrou em campo, pelo Nordestão, poupando titulares por conta do jogo desta quarta (1°) pela Copa do Brasil. Afinal, o São Bernardo/SP é realmente "osso duro de roer". Mas quando a bola rola, o torcedor não quer saber de nada disso.

Também poupando titulares, mas nesse caso por conta da Libertadores, o Fortaleza fez logo 2x0 no primeiro tempo, porém teve um jogador expulso no finalzinho desta etapa inicial.

Aí é que foi a bronca do Timba: não soube aproveitar a superioridade numérica em campo. Com isso, não envolveu o adversário e ainda desperdiçou chances claras de gol. Quando reagiu já era tarde demais, mais precisamente no apagar das luzes (2x1). Realmente, o futebol não perdoa.

Veja também

The Best Messi, Mbappé e Benzema; confira os números dos finalistas do Fifa The Best