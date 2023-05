A- A+

Sport Contra o Guarani, Sport ainda não poderá contar com o lateral-direito Eduardo Experiente jogador perdeu os últimos quatro jogos do Leão

Com o vice da Copa do Nordeste no passado, o Sport está com o foco na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), às 19h, o Leão recebe o Guarani, pela 5ª rodada da Segundona, na Ilha do Retiro. Para a partida, o técnico Enderson Moreira ainda não poderá contar com o lateral-direito Eduardo.

Havia a expectativa que o lateral pudesse retornar na decisão do último meio de semana, contra o Ceará. No entanto, com uma lesão muscular na coxa, Eduardo segue entregue ao departamento médico. Com isso, Ewerthon segue entre os titulares.

No ataque, além de Labandeira, baixa por dois meses devido a um trauma no joelho, Paulinho é dúvida. O prata da casa sofre com uma torção no tornozelo direito e também não esteve entre os relacionados perante os cearenses.

Por outro lado, último reforço do clube até o momento, Fabrício Daniel - que não podia atuar nas competições regionais - volta a ficar disponível. O atacante fez sua estreia no empate sem gols com o Novorizontino e a tendência é que inicie a partida com o Bugre entre os reservas.

Veja também

NÁUTICO Membros da principal torcida organizada do Náutico protestam no CT e ameaçam jogadores