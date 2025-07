A- A+

FUTEBOL Contra o PSG, Real Madrid leva quatro gols pela quinta vez na temporada Espanhois são eliminados na semifinal da Copa do Mundo de Clubes com goleada impiedosa dos franceses

A goleada por 4 a 0 do PSG sobre o Real Madrid, além de eliminar os espanhóis na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, também fez os merengues amargarem mais uma marca negativa na temporada: foi a quinta vez que levaram quatro gols em uma única partida em 2024/25.

Até aqui, só o rival Barcelona (três vezes) e a Real Sociedad haviam balançado as redes do time até então comandado por Carlo Ancelotti quatro vezes.







Nesta quarta, o PSG construiu a goleada com Fabián Ruiz (duas vezes) e Dembelé no primeiro tempo. No segundo, Gonçalo Ramos ampliou.

Veja os jogos em que o Real Madrid levou quatro gols na temporada 2024/25:

9/7 - Copa do Mundo de Clubes - PSG 4x0 Real Madrid

26/10 - La Liga - Real Madrid 0x4 Barcelona

12/1 - Supercopa da Espanha - Barcelona 5x2 Real Madrid

1/4 - Copa do Rei - Real Madrid 4x4 Real Sociedad

11/5 - Barcelona 4x3 Real Madrid

