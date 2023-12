A- A+

Sport Contratação de Castán foi "pautada em critérios técnicos", afirma comitê gestor do Sport Aos 34 anos, defensor que estava no Cruzeiro foi anunciado nesta segunda-feira (11)

Após anunciar a contratação do zagueiro Luciano Castán, na tarde desta segunda-feira (11), o comitê gestor do Sport, através do diretor João Marcelo Barros, explicou o motivo da chegada do experiente defensor de 34 anos.

"É mais uma contratação pautada em critérios técnicos, em estatísticas. Ele figurou em mais de 30 partidas pela Série A pelo time mineiro, sendo a defesa menos vazada da competição. Temos a convicção que ele pode ser importante para os nossos objetivos de 2024", declarou o dirigente.

Castán foi a segunda contratação oficializada pelo Sport. Na semana passada, o clube já havia anunciado o lateral-direito Lucas Ramon. Ciente da ansiedade do torcedor para que novos nomes sigam desembarcando na Ilha do Retiro, João Marcelo pediu tranquilidade aos rubro-negros, e garantiu que a diretoria segue atenta ao mercado.

"Sei da ansiedade, da expectativa para a chegada de novos nomes. Mas o comitê, junto com todo corpo profissional do clube, segue trabalhando com muito afinco nos últimos dias para termos as posições de carência, e as necessidades supridas o mais rapido possível", pontuou.

"A descrição neste momento é fundamental para que possamos ter êxito nas negociações. Em breve esperamos estar anunciando novos nomes que vão contribuir para nossos objetivos em 2024", finalizou.

