Transferência Contratação de Richard Ríos será a mais cara da história do Benfica por R$ 175 milhões Colombiano do Palmeiras custará 27 milhões de euros e supera marca de Kokçu

O Benfica está prestes a oficializar a contratação mais cara de sua história. O clube português chegou a um acordo com o Palmeiras para a compra do meio-campista colombiano Richard Ríos por 27 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões) — superando o valor pago por Orkun Kokçu, até então dono do posto de reforço mais oneroso do clube, segundo o jornal português A Bola.

Ríos deve assinar contrato nos próximos dias, após as etapas finais do processo de transferência. A negociação, ainda sem anúncio oficial, já é considerada um marco no mercado do clube encarnado.

Com a venda confirmada, o Palmeiras igualará a maior transação da história do futebol sul-americano envolvendo um jogador colombiano.

O valor da transferência supera os 25 milhões de euros pagos ao Feyenoord por Kokçu, no ano passado. Curiosamente, o meio-campista turco deixou a Luz recentemente, rumo ao Besiktas, poucos dias antes de seu recorde ser superado.

Veja contratações mais caras do time português:

Richard Ríos – €27 milhões (Palmeiras, 2025)

Orkun Kokçu – €25 milhões (Feyenoord, 2023)

Darwin Núñez – €24 milhões (Almería, 2020)

Raúl de Tomás – €20 milhões (Real Madrid, 2019)

Axel Witsel – €18 milhões (Standard Liège, 2011)

Em alta desde a chegada ao Palmeiras em 2023, Richard Ríos se destacou pela força física, qualidade técnica e versatilidade, podendo atuar tanto como volante quanto mais adiantado, na construção de jogadas.

No clube paulista, foi peça-chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 e despertou o interesse de equipes da Europa ao longo dos últimos meses, especialmente após convocações para a seleção colombiana.

