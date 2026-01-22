Qui, 22 de Janeiro

Futebol

Contratações: Náutico mira lateral-esquerdo e atacante antes do fim de janeiro

Inscrições para a disputa do Campeonato Pernambucano se encerram no dia 30 deste mês

Guilherme dos Anjos, técnico do NáuticoGuilherme dos Anjos, técnico do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Um lateral-esquerdo e um atacante. Essas são as posições que o Náutico ainda pretende contratar até o dia 30 de janeiro, quando se encerra a janela de inscrições de atletas para a disputa do Campeonato Pernambucano 2026. A informação foi confirmada pelo técnico da equipe, Guilherme dos Anjos.

“Temos a expectativa (de contratar), mas sem pressa. Nós temos hoje a condição de utilizar o Igor (Fernandes) na lateral esquerda, tem Yuri Silva e a possibilidade de um jovem da base, mas que ainda estamos desenvolvendo. Tem também o Ramon, que já fez conosco a lateral, mas seria um processo mais adaptado e não vejo necessidade no momento”, informou o treinador.

“Com relação ao atacante, vai ser uma oportunidade de mercado, caso ocorra e eu espero que sim. É sempre vantajoso para as equipes que nós treinamos que o jogador chegue o quanto antes”, completou.

O Náutico é o líder do Campeonato Pernambucano, com nove pontos. A equipe entra em campo nesta noite para encarar o Jaguar, na Arena de Pernambuco. 

