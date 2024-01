A- A+

Futebol Contratado após saída de Danrlei, Paulo Sérgio inicia trabalhos no Náutico Com a chegada do atacante, Timbu aguarda apenas Leandro Barcia para ter todo o elenco à disposição do técnico Allan Aal

Contratado pelo Náutico para suprir a saída de Danrlei, que deixou o clube após receber uma proposta do exterior, o atacante Paulo Sérgio participou pela primeira vez das atividades com os demais companheiros de clube. Com a chegada do jogador, que estava no ABC, o Timbu aguarda apenas a vinda de Leandro Barcia, que desembarca no Recife na quinta (5), para ter todo o elenco à disposição do técnico Allan Aal.

No sábado (7), o Náutico fará um jogo-treino diante do Campinense, nos Aflitos, mas de portões fechados. Partida que deve marcar o último teste antes da estreia oficial do Campeonato Pernambucano. A tendência, porém, é que Paulo Sérgio aguarde um pouco mais para ser utilizado pelo treinador.

Último reforço anunciado, o atacante Paulo Sérgio chegou ao Recife nesta quarta-feira (3) e iniciou os trabalhos com a preparação física alvirrubra. pic.twitter.com/xp3YaW4d2A — Náutico (@nauticope) January 3, 2024

