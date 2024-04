Contratado como coringa defensivo, Marco Antônio é oficializado pelo Náutico

A- A+

Mais um reforço para o sistema defensivo alvirrubro. Nesta terça-feira (30), o volante Marco Antônio foi oficializado pelo Náutico. Elogiado pelo técnico Mazola Júnior, o atleta chega primeiramente para atuar no setor do meio campo. Mas devido o bom porte físico, também pode surgir na primeira linha defensiva.

Marco vem como trinca [volante], a princípio, mas também tem condições de fazer a zaga. Só temos quatro zagueiros, o quinto é um menino da base. E desses quatro, dois são canhotos. Eu ainda sou antigo e não jogo com dois canhotos", disse o técnico sobre o reforço de 23 anos.

Revelado nas divisões de base do Vitória, o jogador já conta com mais de 50 jogos com a camisa do Leão soteropolitano. Em 2022, ano em que mais atuou pelo Rubro-negro, chegou a marcar três gols.

Conexão PernambucoBahia na área! O volante baiano Marco Antônio, que disputou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa/SP, é o nosso novo reforço para 2024. VAMOS! pic.twitter.com/Mg5ESZngeW — Náutico (@nauticope) April 30, 2024

Após três temporadas entre os profissionais da equipe baiana, Marco Antônio teve sua primeira oportunidade de atuar longe do Barradão. Nos primeiros meses de 2024, disputou o Campeonato Paulista com a camisa da Portuguesa, atuando em quatro partidas. Com a Lusa, o volante chegou até a fase de quartas de final do Paulistão, caindo para o Santos - o atleta foi acionado durante o intervalo.

O atleta já vinha treinando no CT Wilson Campos desde a semana passada. Se regularizado até a próxima sexta-feira (03), poderá ser utilizado por Mazola diante do Ypiranga-RS, no sábado (04), nos Aflitos, em jogo válido pela terceira rodada de Série C.

