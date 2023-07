Contratado na reta final da Série D, Matheus se coloca à disposição para encarar o Potiguar

A- A+

Faltando apenas duas rodadas para o término da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz acertou a contratação do atacante Matheus Alessandro. Na apresentação oficial, o atleta já se colocou à disposição para reforçar o Tricolor para o duelo do domingo (16), diante do Potiguar, no Arruda.



“Sabemos que é uma final no domingo, mas estamos fechados e acredito que tudo dará certo. Já estou pronto, posso jogar 90 minutos, 120 minutos… venho treinando normal e à disposição para entrar em campo e dar meu melhor”, declarou.





“Vim para ajudar. Aceitei esse desafio e vou dar o meu melhor para conseguirmos essa classificação. Minhas principais características são o drible, o passe e a chegada na entrada da área. O que mais me motivou para vir ao Santa Cruz foi a torcida, o projeto que me apresentaram e estou muito feliz de estar aqui. Assinei até o final do campeonato (Série D) porque acredito que vamos conquistar essa classificação”, completou.



O Santa Cruz é o quinto colocado da Série D, com 19 pontos, e precisa vencer para não correr o risco de ser eliminado de forma precoce da competição. No fim de semana, além de Matheus, o Tricolor terá outra novidade: o técnico Evaristo Piza, contratado para o lugar de Felipe Conceição.

Veja também

Tênis Líderes do ranking da ATP, Alcaraz e Djokovic decidem o título de Wimbledon