Contrato de Messi para promover turismo na Arábia Saudita passa de R$ 100 milhões

No mês passado, Messi foi alvo de críticas pelos torcedores do PSG por ter faltado compromissos do clube para viajar a Arábia Saudita, onde tem um contrato de três anos, iniciado em 2021, para ser embaixador do turismo no país. O New York Times teve acesso a documentos que destrincham o vínculo, e informou que o jogador pode receber no total até 22,5 milhões de euros — o que corresponde a cerca de R$ 118 milhões, na cotação atual.

Uma cláusula do contrato é clara: Messi não pode falar nada que possa "manchar" a imagem do país. A obrigação anda junto com a estratégia do governo local de realizar o sportswashing, prática que visa afastar a conotação negativa e substituí-la por ideias mais positivas da Arábia Saudita. Para isso, o governo também comprou times da Premier League, equipes de vôlei e vôlei de praia, além de estreitar relações com a Fórmula 1.

O documento obtido pelo Times pode não ser a versão mais atualizada do contrato, mas revela alguns valores que Messi e seu diretor comercial, o irmão Rodrigo Messi, assinaram em fevereiro de 2021. Quatro valores de 1.8 milhões de euros (cerca de R$9.4 milhões) são assinalados para cumprir obrigações, em um total de aproximadamente R$ 37.8 milhões.Uma delas é uma viagem de família anualmente, por cinco dias, ou duas viagens de três dias. Todos os custos com passagem e hospedagem em hotéis de cinco estrelas ficariam a cargo do governo saudita para os até 20 convidados do jogador.

Outra cláusula prevê a divulgação da Arábia Saudita nas redes sociais do jogador em 10 ocasiões diferentes durante o ano, bem como registrar nas redes as férias no reino. Ele também recebeu este valor por participar de uma campanha publicitária promovendo o turismo, em que ele aparece explorando o deserto saudita. Uma outra obrigação de Messi é comparecer em eventos beneficentes promovidos pelo país.

Agora jogador do Inter Miami, Messi precisará ajustar sua agenda para poder cumprir suas obrigações no país, já que a distância de Paris para Riad, capital saudita, é de aproximadamente 4.650 quilômetros, em um vôo de cerca de seis horas de duração. De Miami, o número sobe para cerca de 11.609 quilômetros, mais do que o dobro, e os vôos duram em média 21 horas.

