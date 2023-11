A- A+

FUTEBOL Contrato de Neymar com Al-Hilal é suspenso a pedido de Jorge Jesus; entenda estratégia montada Atleta, que sofreu lesão recentemente no joelho, pode ficar até 10 meses afastado dos gramados

O atacante Neymar teve seu contrato com o Al-Hilal suspenso por dois anos, a pedido do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo. O motivo se dá por uma estratégia do próprio clube da Arábia Saudita. A informação foi dada inicialmente pelo jornal Corriere dello Sport, da Itália.

Segundo as informações apuradas pelo portal de notícias, a diretoria do Al-Hilal espera poder liberar a vaga "estrangeira" de Neymar para "importar" outra peça durante a janela de transferências do mês de janeiro. A expectativa é de que essa lacuna seja ocupada por um lateral-esquerdo.

Atualmente, o atacante se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo e pode demorar de oito a 10 meses para voltar aos gramados. Ele machucou o ligamento cruzado anterior e meniscos do membro, no dia 17 do mês passado, em um jogo diante do Uruguai. A partida era válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neymar foi operado na última quinta-feira (2), em Minas Gerais. O médico que conduziu o procedimento foi Rodrigo Lasmar, profissional de saúde da Seleção Brasileira e também do Atlético Mineiro.

