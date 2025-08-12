Conversa com Felipe Alves, confiança de Cabo: Rokenedy ganha respaldo no Santa
Goleiro foi decisivo nas penalidades diante do Sergipe, na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro
Quando o confronto entre Santa Cruz e Sergipe foi para as penalidades, após o Tricolor ganhar por 2x1 no tempo normal, na Arena de Pernambuco, pelo duelo da volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, sabia-se que, naquele momento, o goleiro Rokenedy poderia ser determinante para a classificação coral. História construída na base da superação.
Recuperação
O atleta de 22 anos, que já tinha falhado no gol sofrido pelo Santa Cruz na ida, na derrota por 2x1, no Batistão, voltou a cometer um erro na volta. Mesmo com a pressão dobrada, o jogador foi bem nas penalidades ao defender duas cobranças e ajudar o Tricolor a se manter vivo no sonho do acesso. Fruto da confiança do técnico Marcelo Cabo e das conversas com o companheiro de posição, Felipe Alves.
“Vocês sabem quem foi determinante para a atuação do Rokenedy? Felipe Alves. Ele conversou, passando sua experiência nos treinamentos de pênalti. A gente é uma equipe”, indicou o técnico Marcelo Cabo, reforçando que o prata da casa do Santa seguirá entre os titulares nas próximas partidas.
“Eu trabalho com um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil, que é o (Marcos) Medeiros, e não é fácil você ter um jogo que teu goleiro falha e você toma uma decisão nos jogos decisivos. Mas eu tive convicção da permanência do Rokenedy. Tudo passa muito pelo Medeiros, muito pelo Felipe Alves no dia a dia. Felipe tem o Rokenedy como irmão mais novo, e a gente ouvir aquele que é mais velho e tem sabedoria também é um sinal de sabedoria”, declarou o comandante.
Na temporada, Rokenedy disputou 12 jogos pelo Santa Cruz. Um deles ficou marcado por uma falha no Clássico das Multidões, diante do Sport, vencido pelo Leão por 2x0, na Ilha do Retiro. Já Felipe Alves participou de 13 partidas.
Duelos
Nas oitavas de final, o Santa Cruz terá pela frente o Altos. O duelo de ida será na Arena de Pernambuco. A volta acontecerá no Lindolfo Monteiro. Além do Tricolor, outro time pernambucano que segue na Série D é o Central. A Patativa terá pela frente o Maranhão, jogando a primeira no Castelão e a segunda no Lacerdão.
Quem passar de Santa Cruz x Altos vai encontrar nas quartas de final, mata-mata que define quem vai subir para a Série C, o ganhador de Manauara x ASA. Já o classificado entre Central x Maranhão vai duelar com quem avançar no embate entre Imperatriz e América-RN.