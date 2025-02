A- A+

Rio Open Convidada para abertura do Rio Open, Rebeca Andrade começou a ter aulas de tênis Ginasta vai participar da cerimônia de abertura do torneio na sessão noturna

Estrela da cerimônia de abertura do Rio Open, a maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade, já escolheu um segundo esporte para relaxar nas folgas da ginástica.

Antes mesmo de receber o convite para entrar com o troféu do torneio na Quadra Guga Kuerten, na sessão noturno desta segunda-feira, ela já tinha começado a dar seus primeiros saques.

— Eu gosto muito de tênis, é uma honra para mim — disse Rebeca, que começou recentemente a ter aulas. — Fiz só quatro aulas até agora, mas pretendo começar com um professor para ver se consigo melhorar minhas habilidades.

A multicampeã Rebeca ainda não teve contato com João Fonseca, mas deixou um recado para o jovem que surge como nova sensação do esporte brasileiro e viverá a pressão por ser o melhor.

— O que o João está fazendo é incrível. Me sinto muito representada por ele também. Ninguém cobra mais a gente do que a gente mesmo. O mais importante é ter a cabeça muito boa, faço tratamento psicológico desde os meus 13 anos. Tenho que entender que a única pessoa que posso controlar sou eu. É com essa cabeça que entro todo dia para competir. A única obrigação é dar meu máximo. Isso que eu poderia falar para ele, que o foco tem que estar nele. Tem tudo para ser gigante — afirmou.

