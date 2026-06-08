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NBA Convidado dos Knicks, Donald Trump tem presença confirmada e causa mudança de protocolo em jogo Com a equipe de Nova York à frente dos Spurs por 2 a 0, jogadores minimizam presença inédita de um presidente em exercício em uma decisão da liga; decisão foi criticada por torcedores da equipe

A volta das Finais da NBA ao Madison Square Garden (MSG) depois de 27 anos já seria suficiente para transformar o jogo 3 entre New York Knicks e San Antonio Spurs em um evento histórico. Mas a expectativa de presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adicionou uma camada extra de atenção — e de segurança — à partida desta segunda-feira, marcada para 21h30, no horário de Brasília.

Dentro de quadra, os Knicks tentam tratar o cenário como apenas mais um passo rumo ao título. Com vantagem de 2 a 0 na série melhor de sete, a equipe de Nova York busca abrir 3 a 0 diante de uma torcida que promete lotar o Garden. O ala OG Anunoby, um dos destaques do time no jogo 2, minimizou o impacto da presença de Trump.



"Acho que ele vai estar lá apenas assistindo ao jogo", disse Anunoby. "Vamos seguir como sempre, jogar o nosso jogo. Tentar vencer a partida".

O pivô Karl-Anthony Towns também evitou comentar diretamente a presença de Trump e preferiu falar sobre a responsabilidade do time diante da torcida.

"Temos que estar desesperados por esses torcedores, que conquistaram o direito e merecem ver basquete de Finals sendo jogado no Madison Square Garden", afirmou Towns. "Por este ser o primeiro jogo em muito tempo em que eles veem basquete de Finals, cabe a nós entregar. Dar a eles algo para comemorar, algo para fazer barulho e algo em que acreditar".

O jogador dos Knicks acrescentou que a campanha recolocou uma palavra no vocabulário esportivo da cidade.

"Eu falei sobre esperança. A esperança foi trazida de volta à cidade, nós revitalizamos essa palavra. Mas a palavra sucesso não é vista nesta cidade há muito tempo, então temos que continuar lutando para trazer essa palavra de volta à realidade".

O técnico Mitch Johnson afirmou que o ambiente será intenso, mas tratou o desafio como parte do palco das Finais.

"Acho que obviamente haverá muita empolgação em torno do jogo", disse Johnson. "Esta arena é como nenhuma outra. As circunstâncias adicionais estarão por cima disso".

A partida será a primeira das finais da NBA no Madison Square Garden desde 25 de junho de 1999, quando os Knicks sairam derrotados no placar geral justamente contra o San Antonio Spurs e amargaram o vice-campeonato. Estrela da equipe, o armador Jalen Brunson também reconheceu a importância do momento, mas reforçou que a equipe ainda não completou sua missão.



"Acho muito legal: 27 anos desde a última final aqui neste prédio", afirmou Brunson. "Sei que a torcida está muito animada, como deve estar, mas, como equipe, dentro do vestiário, temos mais trabalho a fazer".

A presença de Trump, convidado pelo dono dos Knicks, James L. Dolan, deve fazer dele o primeiro presidente em exercício dos Estados Unidos a assistir a uma partida das finais da NBA. O comissário da liga, Adam Silver, comentou a ida do republicano ao evento.

"Acho que o esporte em particular é algo em que podemos enfatizar o que temos em comum, não o que nos separa", disse Silver. "Isso cria um senso de pertencimento. Estamos vendo isso em Nova York, e acho que o presidente Trump é muito nova-iorquino, e fico feliz que mais um nova-iorquino queira participar do entusiasmo e da alegria em torno deste time dos Knicks".

Após a classificação da equipe de Nova York à decisão, Trump confirmou que pretende ir a um jogo das Finais e elogiou o time e Dolan.

"Sou torcedor dos Knicks há muito tempo, e também sou fã de Jim Dolan", disse Trump. "Ele é um cara legal, ok? Passou muito tempo querendo vencer, é um cara competitivo, e tem um time incrível".

Protocolo presidencial e criticas dos torcedores

Por causa da visita, os Knicks orientaram torcedores a chegar ao menos duas horas antes do início da partida. O Madison Square Garden terá revista reforçada, com procedimentos semelhantes aos da TSA, a agência de segurança dos aeroportos americanos, e uma política rígida de proibição de bolsas.



"Deve haver segurança extra para o presidente dos Estados Unidos estar em um jogo, mas acho que os torcedores entendem isso muito bem", disse Silver. "Acho que eles reconhecem que isso aumenta a grandeza do evento".

A expectativa de presença de Trump também levou ao cancelamento da festa de transmissão que estava prevista para acontecer do lado de fora do MSG, em um espaço conhecido como Plaza 33. Segundo a polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês), a decisão foi tomada em coordenação com o Serviço Secreto. Já um porta-voz do Madison Square Garden apresentou outra explicação.

"A autorização para a festa de exibição do jogo 3 foi negada pelo escritório de licenciamento da cidade em consulta com o NYPD. No entanto, a Casa Branca confirmará que isso não tem relação com o presidente. Entendemos que a comissária do NYPD, Jessica Tisch, está planejando fechamentos adicionais de ruas ao redor do Madison Square Garden".

As decisões foram criticadas por torcedores da equipe.

"Os torcedores agora precisam ser incomodados porque nosso amado presidente sempre precisa fazer tudo girar em torno de si mesmo", criticou um seguidor do time. "Por favor, fãs dos Knicks, vaiem ele de hoje até semana que vem", pediu outro perfil nas redes.

O influenciador democrata Kal comentou o anúncio da presença de Trump postado pela equipe. "Por que vocês estão bajulando o cara que insultou e extorquiu os nova-iorquinos quando sabem que eles o odeiam?", escreveu. "Não estrague o jogo para os torcedores de verdade somente para que Trump possa tirar sua foto e fazer a partida ser sobre ele. Mande-o ver o jogo de Mar-A-Lago", complementou, em referência à casa de veraneio do republicano.

Cenário dos times

Do lado dos Spurs, a missão é tentar reagir depois de duas derrotas em casa. A equipe de San Antonio sabe que precisará lidar com a pressão do Garden, o clima de Final e a atenção global em torno da presença presidencial.

Com 13 vitórias seguidas nos playoffs, os Knicks vivem a segunda maior sequência da história da pós-temporada da NBA. Uma nova vitória nesta segunda deixará Nova York a um triunfo de conquistar o título.

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