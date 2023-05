A- A+

Rolê Aleatório Convidado por Ney Silva, Rafinha visita comunidade do Coque e faz ligação para Manuel Neuer; veja O lateral-direito do São Paulo ficou no Recife após a vitória contra o Sport, pela Copa do Brasil

Convidado pelo influenciador pernambucano Ney Silva, o lateral-direito do São Paulo, Rafinha, aproveitou o dia pós-vitória contra o Sport na Copa do Brasil para conhecer a comunidade do Coque, localizada na área central do Recife. Na visita, o jogador com passagem pelo futebol europeu fez uma ligação para o goleiro Manuel Neuer e almoçou com Acosta, ex-Náutico e Corinthians.

No bate-papo, em alemão, Rafinha conversou com Neuer sobre o período do goleiro na Copa do Mundo de 2014. Neuer lembrou da forte chuva que aconteceu no dia da vitória por 1 a 0 contra os Estados Unidos, na Arena de Pernambuco.

Rafinha e Neuer jogaram juntos no futebol alemão em dois clubes. Foram 4 temporadas no Schalke 04 (entre 2006 e 2010) e oito temporadas no gigante Bayern de Munique (entre 2011 e 2019).

Além da ligação com o ex-companheiro, Rafinha conversou com Ney Silva sobre o necessário para se tornar um jogador de futebol atualmente.

"Tem que ter disciplina, sem ela não chega. Treinamento, dedicação, profissionalismo, descanso (que também é treinamento). Se Juntar tudo isso com a técnica, a possibilidade de se transformar num jogador profissional é muito grande", disse Rafinha.

Presente no local, Rafinha também conheceu Acosta, que teve passagens por Náutico (2007 e 2009), Corinthians (2008) e outros clubes de menor expressão no futebol brasileiro.



