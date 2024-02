Convite de trabalho sem resposta levou Bambam a desafiar Popó; luta será transmitida na TV

A- A+

O quatro vezes campeão de boxe Acelino Popó Freitas irá enfrentar o ex-BBB Kleber Bamba, neste sábado, em uma luta que será transmitida na TV. A dupla fará o último combate do Fight Music Show 4, em São Paulo.

O confronto foi anunciado oficialmente em setembro do ano passado. Porém, o desentendimento e a troca de provocações e ofensas entre ambos vem desde antes. E por causa de um convite feito por Bambam a Popó que não foi respondido.

Treta por causa de Podcast

De acordo com o CEO do Fight Music Show, Mamá Brito, em 2022 o ex-BBB convidou o boxeador para um podcast, mas ficou sem resposta. E por isso resolveu romper relações. A declaração foi dada em entrevista ao canal “Vê se pod”, no YouTube, em junho do ano passado.

“(Bambam) chamou o Popó para fazer um podcast e o Popó não respondeu. O Bambam é uma explosão, e por muito pouco ele fica bravo demais”, afirmou o empresário.

Mamá também contou que o Bambam ficou sem falar com ele por quase um ano:

“Ele me bloqueou por oito meses. Encontrei com ele no aeroporto e falei para me desbloquear, senão a porrada ia comer”.



Onde assistir

A luta entre Popó e Bambam será a última do card do evento, que começa às 21h45 na Vibra São Paulo. A transmissão da luta principal será feita pela TV Globo após o TeleCine. Já o Canal Combate transmite todas as lutas do card principal. Os combates preliminares serão transmitidos pelo canal do YouTube do Canal do Combate.

Veja programação do card principal

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Emilene Juarez x Fernanda Lacerda (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita (boxe)

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (duplas de boxe)

Card preliminar

Fábio Maldonado x Leo Leleco (boxe)

Lucas Bomba x Martin Farley (MMA)

Wellington Souza x Hugo Paiva (MMA)

Pedro Oliveira x Max Alves (MMA)

Veja também

ESPORTES Polícia peruana prende responsáveis por tentativa de extorsão a mãe de Paolo Guerrero