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futebol Convivendo com problemas ofensivos, Náutico buscará atacantes no mercado Técnico Guilherme dos Anjos destacou que clube está de olho em reforçar o elenco na janela de transferências que será aberta dia 20 de julho

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro para contratações nacionais e internacionais abre dia 20 de julho e o Náutico está de olho em reforçar o elenco para o semestre final de 2026. Principalmente no setor ofensivo.

Diante do Fortaleza, o Náutico voltou a repetir os erros vistos contra o Sport: muitas chances criadas, nenhum gol marcado e duas derrotas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os erros acenderam o alerta no Timbu para mudanças no elenco.





Mercado

“Temos de refletir em cima do que precisamos. Estamos neste momento começando a enxergar dentro do mercado peças que podem nos ajudar a elevar o nível da finalização, do poder de decisão”, disse o técnico Guilherme dos Anjos.

“Estão ocorrendo algumas movimentação em função da pausa da primeira divisão. Alguns clubes estão criando situações para que alguns atletas saiam. Isso traz certo movimento, negociações iniciadas e equipes colocando à disposição um jogador ou outro. Como a janela só abre daqui 40 dias, não é tão simples conseguir que eles venham logo até porque os empresários aguardam uma proximidade maior da abertura da janela. Também vamos observar o mercado exterior, podendo ter um atleta ou outro nesse sentido”, completou.

O treinador também indicou que a comissão técnica está atenta para trabalhar o desenvolvimento de peças que já estão no elenco.

“Se a gente fosse imediatista, inúmeros jogadores teriam sido trocados. Não funciona assim para construir uma equipe, principalmente, no setor ofensivo. Primeiro porque são atletas caros. Segundo é que eles são delicados, não é simples fazer com que eles se desenvolvam. Eles fazem o trabalho mais difícil: driblar, fazer gols e dar assistências. Por isso são os mais valorizados. Precisamos entender a maturação deles, entendendo também quando eles chegam em um limite. Cabe a nós tomar as decisões necessárias”, explicou.



Camisa 9

Na lista de observação do Náutico no mercado, o treinador confirmou que o clube não descarta trazer um centroavante, mesmo tendo Paulo Sérgio e Derek.

“Se tivermos a oportunidade (de trazer)? Sim. Mas não vamos trazer jogadores por trazer. Sabemos o que Derek pode nos entregar e ele vem entregando bem. Atrelamos os gols, principalmente no Nordeste, aos centroavantes. Estamos observando essa posição, assim como os beiradas”, pontuou.

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