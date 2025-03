Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra os Estados Unidos; confira lista

A- A+

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quarta-feira (26), a lista de 23 jogadoras convocadas para os amistosos da seleção brasileira contra os Estados Unidos.

O primeiro jogo será no dia 5 de abril, no SoFi Stadium, em Los Angeles, enquanto o segundo está marcado para o dia 8, no PayPal Park, em San José.

As partidas fazem parte da preparação da seleção para a disputa da Copa América, que acontece entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

Confira a relação das 23 convocadas:

Goleiras

Lorena (Kansas – EUA)

Natascha (Palmeiras)

Camila (Cruzeiro)

Zagueiras

Tarciane (Lyon – França)

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Lauren (Atlético de Madrid – Espanha)

Laterais

Bruninha (Gotham – EUA)

Antônia (Real Madrid – Espanha)

Yasmim (Real Madrid – Espanha)

Fê Palermo (Palmeiras)

Meia-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride – EUA)

Laís Estevam (Palmeiras)

Mariza (Corinthians)

Atacantes

Adriana (Al-Qadsiah – Arábia Saudita)

Gio (Atlético de Madrid – Espanha)

Jheniffer (Tigres – México)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Kerolin (Manchester City – Inglaterra)

Gabi Portilho (Gotham – EUA)

Ludmila (Chicago Stars – EUA)

Luany (Atlético de Madrid – Espanha)

