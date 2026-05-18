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Futebol Com Neymar na lista, confira os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo Seleção enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do Mundial, que começa dia 11 de junho

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Dia que colocou um ponto final na maior dúvida de todas: fora de todas as convocações anteriores do treinador italiano, Neymar, do Santos, retornou à lista e disputará o quarto Mundial da carreira.

O Brasil fará dois amistosos de preparação antes da Copa do Mundo de 2026. No dia 31 de maio, enfrenta o Panamá, no Maracanã. Depois, no dia 6 de junho, encara o Egito , nos Estados Unidos.

A Seleção está no Grupo C. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h, em Nova Jersey/EUA. Depois pega o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia/EUA. O último confronto da chave será diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.

Canadá, Estados Unidos e México são países-sede do Mundial. A competição começa no dia 11 de junho e se encerra no dia 19 de julho. O jogo inaugural será no Estádio Azteca, na Cidade do México. A decisão será no MetLife Stadium, em Nova Jersey/EUA.

Confira a lista completa dos atletas que representarão o país em busca do hexacampeonato.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)

Laterais: Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo)

Meias: Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)



Atacantes: Vini Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

Adversários

Brasil e Marrocos já se enfrentaram três vezes na história. A primeira em amistoso disputado em 1997, com vitória sul-americana por 2x0. A segunda vez foi justamente em uma Copa do Mundo, em 1998, com triunfo por 3x0 diante dos africanos.

O encontro mais recente foi em 2023, em amistoso, com Marrocos ganhando por 2x1. No Mundial passado, a seleção africana terminou em quarto lugar.

Contra a Escócia, o Brasil coleciona 10 jogos, com oito vitórias e dois empates. Quatro desses confrontos foram em Copas. Em 1974, um 0x0 na primeira fase. Em 1982, goleada por 4x1 na etapa de grupos.

Em 1990, vitória por 1x0 na fase de grupos. Também na etapa inicial do Mundial, em 1998, o Brasil derrotou a Escócia, agora por 2x1.

O Brasil enfrentou o Haiti em três oportunidades, todas vencidas pelos sul-americanos. Foram dois amistosos (4x0 em 1974 e 6x0 em 2004), além de um 7x1 na Copa América de 2016.

Regulamento

Os dois melhores colocados de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados avançam à segunda fase, dando início ao mata-mata. A primeira eliminatórias será 16-avos de final, etapa nova, criada por conta do aumento de participantes. Em seguida, a Copa terá as etapas de oitavas de final, quartas, semifinais e final.

Para definir os oito melhores terceiros colocados na fase de grupos, a Fifa vai considerar, em ordem: pontos conquistados, saldo de gols, gols pró, cartões e ranking da Fifa. No mata-mata, em caso de empate no tempo normal, o jogo segue para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo o resultado de igualdade, haverá disputa por pênaltis.

Cada seleção pode convocar 26 jogadores para a Copa do Mundo, com três deles sendo goleiros. Atletas que tomarem dois cartões amarelos serão suspensos para o duelo seguinte, com exceção de quem levar apenas um na fase de grupos. Nas semifinais, os cartões são zerados.

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