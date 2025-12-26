A- A+

ginástica Convocação com novidade e música da Lady Gaga: seleção de ginástica rítmica já iniciou ano de 2026 Saiba quais atletas defenderão o Brasil no ano que vem e mudança em série mista do conjunto

O ano de 2025 foi histórico para a ginástica rítmica brasileira, com duas medalhas de prata conquistadas no Campeonato Mundial disputado no Rio de Janeiro. Mas a seleção já "está em 2026". As ginastas que defenderão o país a partir do próximo ano foram convocadas pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e a lista tem novidade. Saiba ainda sobre a mudança na série mista do conjunto que se despediu de "Evidências".

A lista tem o retorno de Victoria Borges, que se lesionou em Paris 2024 e ficou de fora das disputas neste ano. O grupo medalhista mundial faz parte da convocação, com a capitã Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves.

"Nosso objetivo é manter tudo que deu certo neste ano tão vitorioso. Em 2025, conseguimos manter dois grupos trabalhando com excelência. Dessa maneira, fomos vice-campeãs mundiais com um grupo e campeãs pan-americanas com o outro", disse Camila Ferezin, treinadora do conjunto, ao site da CBG.



No individual, Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre seguem como os principais nomes do Brasil. Mas, com apenas duas vagas no Mundial, Babi e Jojo foram as representantes do país na Arena Carioca (veja lista abaixo)

Para o novo ciclo olímpico, a série de arcos e maças será embalada pelo pop de Lady Gaga, com o hit "Abracadabra". "Evidências" se despediu com medalha no Mundial.

A inspiração foi o show que a cantora fez em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio. O evento reuniu o maior público da história em um show gratuito de uma artista feminina, com 2,5 milhões de pessoas.

"Abracadabra" foi escolhida também como parte da estratégia de envolver o público local nas apresentações. Lady Gaga é de Nova York, Estados Unidos, país-sede das próximas Olimpíadas, que serão em Los Angeles.

Para a trajetória até lá, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) fez alterações nos aparelhos das séries. A mista, antes disputada com três bolas e dois arcos, passa a ter três arcos e dois pares de maças.

Já na série simples, as cinco fitas vão ser substituídas por cinco bolas. Para esta apresentação, a nova música ainda não foi revelada.

— A escolha da música foi uma sugestão do nosso árbitro, o Leonardo Palitot, e eu e Bruna (Martins; assistente técnica) falamos: 'é essa música'. Está super bonita a coreografia. Terminamos a fase de montagem dessa série — disse a técnica Camila.

Convocação para 2026

Conjunto

Andrielly Cichovicz

Bárbara Galvão

Isabella Anselmo

Julia Kurunczi

Keila Santos

Maria Eduarda Arakaki

Maria Fernanda Moraes

Maria Paula Caminha

Mariana Gonçalves

Marianne Giovacchini

Nicole Pircio

Rhayane Brum

Sofia Madeira

Victoria Borges

Individual

Bárbara Domingos

Geovanna Santos

Maria Eduarda Alexandre

