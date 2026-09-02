Convocação da seleção brasileira para amistoso com Austrália e Índia será no dia 9 de setembro
Carlo Ancelotti vai divulgar os 26 atletas que formarão o grupo que iniciará a caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2030
A convocação da seleção brasileira para os amistosos com Austrália e Índia, na próxima Data Fifa, será realizada na próxima quarta-feira, 9 de setembro, às 15h (de Brasília).
O evento acontecerá na sede da Confederação Brasileiras de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo da CBF TV.
O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar os 26 atletas que formarão o grupo que iniciará a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2030.
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O Brasil terá dois compromissos com a Austrália e um com a Índia, na chamada Super Data Fifa. Ainda em 2026 haverá outro período de amistosos, em novembro.
Esta será a primeira convocação da seleção brasileira desde a participação no último Mundial, onde foi eliminada para a Noruega nas oitavas de final.
No dia 25 de setembro, o Brasil enfrenta os australianos no estádio Queensland Country Bank, em Townsville. Em seguida, no dia 29, encara novamente os donos da casa, desta vez no estádio Suncorp, em Brisbane.
Após enfrentar os australianos, a seleção brasileira fará seu primeiro jogo contra a equipe nacional da Índia. Este encontro inédito acontecerá no dia 3 de outubro, no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Estádio Salt Lake), na cidade de Calcutá.