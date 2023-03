Convocação da Seleção Brasileira; saiba horário e onde assistir

A- A+

O técnico interino Ramon Menezes faz a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo nesta sexta-feira (03), às 11h, num hotel no Rio de Janeiro.

O Brasil vai enfrentar Marrocos, a seleção surpresa do Mundial do Catar. A partida acontecerá no dia 25 de março, na cidade de Tânger.

A primeira data Fifa do ano vai do dia 20 a 28 de março, com a possibilidade de disputar dois jogos. No entanto, a CBF escolheu ter apenas um confronto.

Ainda sem um substituto para o comando definitivo da Seleção após a saída de Tite, Ramon Menezes ganhou espaço como interino pelo título do sul-americano Sub-20.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira nesta sexta (03)

A convocação será transmitida pelo canal oficial da CBF no YouTube, no portal ge e no canal de TV por assinatura Sportv.

Veja também

Violência sexual Jogador do PSG Achraf Hakimi é acusado de estupro na França