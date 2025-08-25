A- A+

Convocação Convocação da Seleção Brasileira: veja o horário, onde assistir e os possíveis nomes da lista Brasil encara Chile e Bolívia pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

O técnico Carlo Ancelotti realiza nesta segunda-feira (25) a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, válidos pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A divulgação da lista acontece a partir das 15h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A convocação será transmitida pelo canal do youtube da CBF e pelo SporTV.

Possíveis novidades e ausência

Nos últimos dias, uma pré-lista divulgada pelo GE com possíveis novidades e ausências na convocação da Seleção Brasileira vem repercutindo entre os torcedores da Canarinha.

Dentre as prováveis novidades, nove jogadores que jogam no futebol brasileiro estariam nesta pré-lista. São eles: o goleiro Brazão (Santos), o zagueiro Léo Pereira (Flamengo), os laterais Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo) e Kaiki Bruno (Cruzeiro), os meias Jean Lucas (Bahia) e Marcos Antônio (São Paulo), e os atacantes Kaio Jorge (Cruzeiro) e Samuel Lino (Flamengo).

A pré-lista também contaria com o retorno de Neymar, que não joga pela Seleção desde outubro de 2023. O atacante, no entanto, teria sofrido um edema na coxa, segundo divulgou o GE. Nem o Santos e nem o jogador se pronunciaram a respeito de uma possível nova contusão.

Uma possível ausência da lista de Ancelotti deve ser Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid cumpre suspensão contra o Chile e deve ser poupado diante da Bolívia.

Veja os nomes da pré-lista de Ancelotti

Neymar (Santos)

Rodrygo (Real Madrid)

Éder Militão (Real Madrid)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Marcos Antônio (São Paulo)

Paulo Henrique (Vasco)

Vitinho (Botafogo)

Alex Telles (Botafogo)

Gabriel Brazão (Santos)

Danilo (Botafogo)

Samuel Lino (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Jean Lucas (Bahia)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Kaiki (Cruzeiro)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Hugo Souza (Corinthians)

Próximos jogos

O próximo jogo do Brasil será contra o Chile no Maracanã, no dia 4 de setembro. No dia 9, a Seleção vai até La Paz encarar a Bolívia, no Municipal de El Alto.

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ocupa a terceira posição das Eliminatórias com 25 pontos.



