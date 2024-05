A- A+

futebol Convocação para a Copa América antecipa despedida de Endrick no Palmeiras O jovem revelado pelo Palmeiras pode perder de nove a 11 partidas do Campeonato Brasileiro, caso o Brasil chegue à final da Copa América

Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior convocou os 23 jogadores que irão representar a seleção brasileira na disputa da Copa América, que acontece em junho, nos Estados Unidos. O atacante Endrick, do Palmeiras, foi um dos convocados. Além de disputar sua primeira competição oficial pelo Brasil, ele também antecipará sua despedida do time alviverde. Ele vestirá a camisa do Real Madrid em julho, logo após a competição, quando completar 18 anos.

O jogo contra o San Lorenzo, pela sexta rodada da Copa Libertadores, será o último de Endrick no Allianz Parque. Sua despedida com a camisa do Palmeiras será contra o Atlético-MG, pela nona rodada do Brasileirão, no dia 2 de junho.

O jovem talento revelado pelo Palmeiras pode perder de nove a 11 partidas do Campeonato Brasileiro, caso o Brasil chegue à final da Copa América. A apresentação dos atletas convocados será no dia 3 de junho. Antes de o torneio começar, a seleção jogará contra o México no dia 8 e depois pega os Estados Unidos no dia 12 de junho. A competição terá início em 14 de junho e vai até 14 de julho. O Brasil estreia contra a Costa Rica no dia 24.

"É uma honra, e uma responsabilidade ainda maior, já que vamos buscar um título oficial e importante. Assim que me apresentar, vou me dedicar ao máximo para ajudar esse grupo a voltar com o troféu", afirmou Endrick, que já tem dois gols em quatro partidas pela seleção.

O Campeonato Brasileiro não será paralisado durante a competição, mas a Copa Libertadores sim, voltando apenas no dia 14 de agosto, um mês após o fim. Até lá, Endrick estará atuando com a camisa do Real Madrid.

"O Palmeiras sempre foi importante pelo que fez por mim desde que eu tinha dez anos. Tento retribuir isso porque foi o clube que me acolheu desde pequeno e sempre esteve comigo. Tenho muita gratidão e, como eu disse, o Palmeiras sempre estará no meu coração. Agradeço a todos aqui e fico muito feliz em saber que o Palmeiras sempre esteve comigo, todos estão me ajudando a crescer como pessoa", disse o jogador.

Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Athletico-PR na Arena Barueri. Para Endrick, este será o primeiro dos sete últimos jogos com a camisa alviverde. A maior revelação do futebol nacional nos últimos tempos possui 94 jogos, 30 gols marcados e quatro assistências pela equipe. O craque tem em seu currículo quatro títulos com a camisa do clube: dois do Paulistão, Supercopa do Brasil e Brasileirão.

Confira a lista de jogos que Endrick irá perder no Palmeiras:

Palmeiras x Red Bull Bragantino - 10ª rodada do Brasileiro

Palmeiras x Juventude - 11ª rodada do Brasileiro

Fortaleza x Palmeiras - 12ª rodada do Brasileiro

Palmeiras x Corinthians - 13ª rodada do Brasileiro

Grêmio x Palmeiras - 14ª rodada do Brasileiro

Palmeiras x Bahia - 15ª rodada do Brasileiro

Palmeiras x Atlético-GO - 16ª rodada do Brasileiro

Botafogo x Palmeiras - 17ª rodada do Brasileiro

Palmeiras x Cruzeiro - 18ª rodada do Brasileiro

Fluminense x Palmeiras - 19ª rodada do Brasileiro

Palmeiras x Vitória - 20ª rodada do Brasileiro

Veja também

Jogos Olímpicos Giullia Penalber vai à final do Pré-Olímpico de Westring e garante inédita vaga para Paris-2024