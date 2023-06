A- A+

Copa do Mundo Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo feminina: saiba onde assistir Pia Sundhage vai anunciar a lista com as 23 convocadas nesta terça-feira (27)

Em busca da estrela inédita, a Seleção Brasileira feminina será convocada nesta terça-feira (27) pela treinadora Pia Sundhage. A lista das 23 atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2023 vai ser anunciada a partir das 16h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

É HOJE, BRASIL!



Dia de convocação para a Copa do Mundo! Já deixou anotado? Vamos com tudo! pic.twitter.com/DBXfxnw9Bs — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

A Copa do Mundo vai ser disputada na Austrália a partir do dia 20 de julho. O Brasil estreia no dia 24 contra a seleção de Panamá. As outras adversárias do grupo F são França e Jamaica.

Antes de viajar para a Copa do Mundo, as convocadas por Pia vão fazer um último amistoso preparatório contra o Chile, no dia 2 de julho, no Mané Garrincha, que fica em Brasília.

Onde assistir: Globo (tv aberta). e CBF TV (youtube).



