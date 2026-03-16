Convocação da Seleção Brasileira: veja horário e onde assistir lista do técnico Carlo Ancelotti
Esta será a última lista do treinador italiano antes dos 26 nomes definitivos que vão defender o Brasil na Copa do Mundo 2026; Amarelinha enfrenta França e Croácia
Restando cerca de três meses para o início da Copa do Mundo 2026, o técnico Carlo Ancelotti faz, nesta segunda-feira (16), a partir das 15h30 (horário de Brasília), a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista final que vai defender a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá.
O treinador italiano reunirá 26 jogadores para atuar nos amistosos internacionais contra a França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. As duas partidas serão disputadas nos Estados Unidos.
O Brasil encara a França no Gillette Stadium, em Boston. Já o duelo diante dos algozes da última Copa do Mundo vai ser realizado no Camping World Stadium, em Orlando.
Novidades
Por se tratar da última lista antes da convocação oficial para a Copa do Mundo, cresce a expectativa pelas possíveis novidades do técnico italiano.
Desde a última Data Fifa, vários jogadores que ainda não foram convocados por Ancelotti tiveram destaque e podem aparecer entre os 26 atletas.
Um dos destaques da Era Ancelotti, o volante Bruno Guimarães, do Newcastle, é desfalque no meio de campo. Entre os nomes da pré-lista da posição estão os volantes Danilo, do Botafogo, e Gabriel Sara, do Galatasaray.
Outra ausência confirmada e que também estará de fora da Copa do Mundo é Rodrygo, do Real Madrid. O meia-atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco lateral do joelho direito no início do mês.
Para o ataque, dois jovens jogadores que surgiram com potencial de aparecer pela primeira na lista de Ancelotti são Endrick, do Lyon, e Rayan, do Bournemouth.
Neymar
Ausente em todas as convocações do técnico Carlo Ancelotti, o nome de Neymar também apareceu na pré-lista desta Data Fifa.
Em 2026, o atacante atuou em apenas quatro partidas, com dois gols marcados e uma assistência. O italiano chegou a acompanhar presencialmente uma partida do Santos contra o Mirassol, pelo Brasileirão, para avaliar o desempenho de Neymar, que acabou sendo poupado.
Um dia antes da convocação, Neymar teve uma atuação discreta no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. A partida terminou em 1 a 1.
Destaques
No último final de semana, alguns jogadores que são destaques na Era Ancelotti tiveram bons desempenhos em seus clubes. O volante Casemiro e o atacante Matheus Cunha, ambos do Manchester United, marcaram na vitória diante do Aston Villa.
Ainda na Premier League, Richarlison, do Tottenham, foi decisivo ao marcar o gol de empate na reta final contra o Liverpool.
Na Espanha, o Raphinha anotou um "hat-trick" ao balançar as redes três vezes no triunfo do Barcelona contra o Sevilla.
Onde assistir
A convocação da Seleção Brasileira desta segunda tem transmissão no canal do Youtube oficial da CBF: CBF TV.