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Futebol Convocado para seleção, Raphinha admite não estar 100% Atacante do Barcelona se lesionou no amistoso do Brasil contra a Austrália na última Data Fifa

Convocado para defender a seleção brasileira na Data Fifa de novembro, Raphinha admitiu que ainda não está totalmente recuperado de uma lesão sofrida na coxa direita. Durante a entrevista coletiva de sua renovação com o Barcelona, nesta quinta-feira, o atacante afirmou que já conversou com Carlo Ancelotti sobre a possibilidade de administrar seu tempo em campo.

"Ancelotti, como treinador, sabe que precisa distribuir o tempo de jogo. Ele sabe que seria complicado também para o Brasil, e sabe como administrar os minutos. Já conversamos; ele sabe que estou me recuperando de uma lesão. Estou bem, mas não 100%. Os torcedores do Barça não precisam se preocupar, pois estou me cuidando bem", disse o jogador.

Raphinha foi convocado por Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira em Singapura, em novembro. O Brasil vai enfrentar o Japão, dia 14, às 7h15 (de Brasília), e depois jogará contra Singapura, dia 17, às 7h (de Brasília).

O atacante do Barcelona se lesionou justamente na última vez em que defendeu a seleção brasileira. Raphinha teve um edema muscular na coxa direita durante o segundo amistoso contra a Austrália na Data Fifa de setembro e foi cortado do jogo diante da Índia. Ele ficou 18 dias fora de ação até retornar contra o Bétis.

Raphinha é um dos destaques da equipe de Hansi Flick neste início de temporada, com 19 gols e três assistências em 13 partidas. Nesta quinta-feira, o Barcelona renovou o contrato do atacante de 29 anos até junho de 2030.

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