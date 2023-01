A- A+

Fut7 Convocado para Seleção sub-10 de Fut7, pernambucano pede ajuda para custear viagem Almir Pedro, de nove anos, disputará a Inti Cup, em Lima, no Peru, entre os dias 15 e 21 de fevereiro

Almir Pedro tinha apenas dois anos quando começou a dar os primeiros passos no futebol. Acompanhando a tia, que é professora de Educação Física e trabalhava em uma escolinha de futebol como professora, o garoto logo demonstrou interesse pela bola.

Mais do que isso, Almir, que hoje tem nove anos, mostrou talento. Maior que os demais e com um espírito de liderança nato, o professor começou a chamá-lo de "Presidente", e assim ele é reconhecido até hoje.

O garoto ganhou as redes sociais em junho de 2022, quando marcou um golaço do meio de quadra e, desde então, tem permanecido nos holofotes.



Jogando como ala e meia-atacante, Almir vem se destacando nas quadras, que renderam-lhe um troféu de melhor jogador da Liga Pernambucana da categoria, competição em que foi campeão jogando pelo Santa Cruz, e também a convocação para a Seleção Brasileira sub-10 de Fut7.

Almir deve vestir a amarelinha na Inti Cup, que será realizada em Lima, no Peru, entre os dias 15 e 21 de fevereiro. A viagem tem um custo médio de R$ 12 mil, e envolve alimentação, uniforme e hospedagem, e a mãe, Adrieny Freire, pede ajuda para arcar com os gastos.

"O custo da viagem é bem alto, e nós, da família, estamos arcando com tudo. A gente pede ajuda para conseguir realizar o sonho dele", diz Adrieny.

Segundo a mãe, o filho tem uma rotina puxada, que prioriza os estudos e o futebol. Mais do que jogar bola, ela diz que o filho acompanha jogos, estatísticas e ainda analisa as equipes adversárias.

"Ele é apaixonado por esse universo, e essa paixão é o que o torna diferente e o destaca. A gente espera que ele se divirta fazendo o que gosta, sem se importar com o resultado, mas todas as conquistas são fruto da extrema dedicação dele", comenta.

Para ajudar nos custos da viagem, a família de Almir disponibilizou o pix 81988632054, em nome da mãe, Adrieny Freires Aguiar. Almir também compartilha a rotina e as conquistas no seu perfil do instagram @almirpedro07.

