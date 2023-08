A- A+

Futebol Convocado pela Seleção Brasileira, Lucas Perri agradece oportunidade dada pelo Náutico, em 2022 Atleta do Botafogo foi chamado para a vaga de Bento, do Athletico, que se lesionou e foi cortado

Convocado pela Seleção Brasileira para os dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o goleiro do Botafogo, Lucas Perri, fez um agradecimento especial também ao Náutico, clube em que defendeu em 2022, antes de se transferir para o alvinegro carioca, atual líder do Brasileirão.

"Grato a Deus pela oportunidade de representar o meu país! É um sonho de criança realizado. Agradeço muito ao Náutico pela oportunidade que recebi e ao Botafogo por confiar no meu trabalho!", postou o goleiro.



No Náutico, Perri foi decisivo na conquista do título do Campeonato Pernambucano de 2022. O atleta também tem passagens por São Paulo, Crystal Palace-ING e pelas seleções de base.



Perri foi chamado para a vaga de Bento, do Athletico, cortado por conta de lesão. Além dele, a Seleção tem Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, na posição.



