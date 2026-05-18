Convocado por Ancelotti, Neymar terá 'last dance' com a seleção nos EUA depois de dividir o Brasil
Astro aparece em lista definitiva de 26 nomes depois de evoluir em campo e ganhar força nos últimos momentos junto à comissão técnica e aos jogadores
Aconteceu. Quando a bola rolar para a Copa do Mundo de 2026, Neymar estará mais uma vez no centro das atenções. Convocado oficialmente por Carlo Ancelotti entre os 26 jogadores que representarão o Brasil no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, o camisa 10 do Santos chega ao último capítulo de sua trajetória em Mundiais novamente como protagonista, quer jogue, quer fique no banco.
A presença do atacante na lista do treinador italiano encerrou meses de especulações sobre sua condição física e espaço dentro da nova geração da seleção brasileira.
Aos 34 anos, Neymar disputará sua quarta Copa do Mundo, carregando um peso diferente das edições anteriores: além da despedida definitiva do principal palco do futebol internacional, a questão é: como será a sua última participação com a seleção brasileira, redenção e glória ou melancolia mais uma vez?
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Desde que surgiu no Santos, ainda adolescente, Neymar foi apontado como herdeiro natural da tradição brasileira de camisas 10.
Mais de uma década depois, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção, acumulou protagonismo global e uma carreira marcada tanto pela genialidade técnica quanto pelas frustrações em Mundiais com o Brasil. Mas a história de Neymar com a camisa verde e amarela extrapola o futebol.
Principalmente a partir de 2018, o atacante passou a ocupar também um espaço de polarização pública. Em um país atravessado por divisões políticas nas duas últimas eleições, as relações e posicionamentos de Neymar e a forte exposição nas redes sociais o transformaram em uma figura constantemente comentada além do campo. O debate deixou de ser apenas esportivo.
As lesões em momentos decisivos ajudaram a alimentar essa relação complexa conforme Neymar foi "perdendo para o próprio corpo".
Em 2014, deixou a Copa após sofrer uma grave contusão nas quartas de final. Em 2018 e 2022, conviveu novamente com problemas físicos e terminou os torneios sem conseguir conduzir o Brasil ao tão esperado hexacampeonato, ainda que não tenha tido outros nomes de peso semelhante para dividir a responsabilidade em um jogo coletivo.
Ainda assim, diferentes técnicos e ciclos da seleção mantiveram o camisa 10 como referência da equipe. Agora sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, ele chega à Copa em um contexto diferente: como liderança experiente, mas desgastada, de um grupo em renovação.
Se o Brasil conquistar o título, Neymar poderá encerrar a trajetória na seleção com o troféu que perseguiu durante toda a carreira e mudar definitivamente a forma como será lembrado pela torcida brasileira. Se não vier a taça, 2026 ainda representará o encerramento de uma era em que poucos atletas mobilizaram tantas expectativas, paixões e divisões quanto o maior artilheiro da seleção brasileira.
Nos bastidores da CBF, havia o reconhecimento do peso histórico do atacante dentro da seleção. Até o presidente Samir Xaud tentou uma aproximação pessoal.
Além da liderança técnica construída ao longo de mais de uma década, Neymar carregava experiência de quatro Copas do Mundo e status de principal jogador brasileiro de sua geração, tendo o nome pedido por todos os atletas no ciclo.
Havia, porém, vozes contrárias na seleção. A comissão de Ancelotti discutia até que ponto a presença do camisa 10 justificaria uma vaga entre os 26 em um elenco pensado para ter maior intensidade física e menos dependência individual.
O debate rapidamente extrapolou o ambiente interno da seleção. Ex-jogadores, comentaristas e torcedores passaram meses divididos entre dois argumentos principais: de um lado, a defesa de que um talento do tamanho de Neymar deveria disputar uma última Copa independentemente das limitações físicas; do outro, a visão de que o Brasil precisava encerrar definitivamente a dependência construída em torno do atacante nos últimos ciclos.
Ancelotti evitou transformar a situação em novela pública, mas não fugiu do tema. Em diferentes entrevistas, o treinador italiano reforçou o respeito pela trajetória de Neymar e deixou claro que a convocação seria baseada no momento esportivo, na condição física e no encaixe coletivo.
A presença do atacante na lista final acabou indo de encontro à tendência que já ganhava força nos últimos meses dentro da seleção: a de que o ciclo de Neymar em Copas havia chegado ao fim.
Mais do que uma escolha individual, a decisão de Ancelotti simboliza também a força de Neymar no grupo, apesar da tentativa de abrir espaço para uma nova configuração da seleção brasileira, após mais de uma década orbitando em torno do camisa 10.