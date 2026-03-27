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FUTEBOL Convocado por Ancelotti, Vitor Reis é o defensor mais caro já vendido pelo país Jovem de 20 anos atua pelo Girona e vive sequência como titular

A convocação de Vitor Reis para a Seleção Brasileira, anunciada por Carlo Ancelotti após a derrota para a França, reforça não só a renovação defensiva da equipe, mas também o peso de um nome que já entrou para a história do mercado nacional. Aos 20 anos, o zagueiro é o defensor mais caro já vendido por um clube brasileiro.

Revelado pelo Palmeiras, Vitor foi negociado com o Manchester City no início de 2025 por 37 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões à época), superando todas as transferências anteriores de zagueiros do país. Atualmente emprestado ao Girona, da Espanha, ele se apresenta à Seleção nesta sexta-feira, em Orlando, onde o Brasil enfrenta a Croácia na próxima semana.

Mesmo sem espaço imediato no elenco do Manchester City, o defensor ganhou sequência no Girona, clube do mesmo grupo empresarial. Na temporada, soma 29 jogos, com um gol e uma assistência, além de atuações consistentes que o colocaram como titular.

O desempenho recente foi determinante para a convocação, em um momento em que a Seleção busca respostas após oscilações defensivas.

Vitor Reis faz parte de uma geração que já vinha sendo monitorada pela comissão técnica desde as categorias de base. Campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023, ele agora dá um passo importante rumo à consolidação no time principal.

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