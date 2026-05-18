Convocados da Copa: Douglas Santos e Matheus Cunha possuem relação com futebol pernambucano
Dupla de paraibanos iniciou a carreira em solo pernambucano, com primeiro convocação do lateral para a Seleção acontecendo durante passagem pelo Náutico
Não há atletas nascidos em Pernambuco entre os 26 nomes escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti para representarem o Brasil na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas isso não significa que o estado não teve participação decisiva na trajetória de alguns atletas.
Leia também
• Thiago Silva: Carlo Ancelotti afirmou que tem planos para o jogador na Copa
• Ancelotti convoca Seleção Brasileira para Copa do Mundo nesta segunda (18); saiba onde assistir
• Ancelotti comenta chance de Neymar ser convocado para a Copa do Mundo: "Depende apenas dele"
Douglas Santos
O lateral-esquerdo Douglas Santos iniciou a carreira nas divisões de base do Náutico. O jogador tinha passagem pela seleção sub-20, mas foi no início de 2013 que veio a surpresa, com a primeira convocação para o time principal.
Douglas foi chamado pelo então treinador do Brasil, Luiz Felipe Scolari. Decisão que teve o peso da indicação de Alexandre Gallo, que comandou o Náutico um ano antes, saindo justamente para treinar a equipe de base brasileira.
"Eu me lembro que estava no treino e Kuki (auxiliar técnico do Náutico) veio me falar que eu estava convocado. Fiquei sem acreditar. Eu me emocionei muito. Era o meu sonho representar a Seleção. Não imaginava que seria naquele ano por ser muito novo ainda, mas foi tudo especial", apontou o lateral.
Nascido na Paraíba, o lateral foi o primeiro jogador a ser convocado pela Seleção atuando pelo Náutico desde 1966, quando Nado foi chamado. Além do Timbu, Douglas vestiu as camisas da Udinese, Atlético-MG, Hamburgo/ALE e Zenit/RUS.
Matheus Cunha
Matheus Cunha também tem uma relação próxima com Pernambuco. Antes de iniciar sua carreira nos gramados, pelo Coritiba, o jogador treinou no time de futsal do CT Barão, do Recife. Há seis anos, o atacante chegou a doar 25 pares de chuteiras ao projeto.
“Tenho muito carinho e sou eternamente grato ao CT Barão e tudo que fizeram por mim. Sempre que puder irei ajudar para tentar mostrar o quanto sou agradecido por terem me ajudado a ser quem eu sou hoje. Foi lá que dei meus primeiros passos como jogador de futebol e lá onde todo o sonho começou a se tornar realidade. Uma época de muito aprendizado e que levarei sempre em meu coração”, afirmou.
Além do Coritiba, Matheus passou por Sion/SUI, RB Leipzig/ALE, Hertha Berlim/ALE, Atlético de Madrid/ESP, Wolverhampton/ING e Manchester United/ING.