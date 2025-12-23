A- A+

Futebol Coordenador detalha preparação do Náutico antes da estreia oficial em 2026 Bruno Simões destacou as prioridades nos trabalhos iniciais de pré-temporada e como uma parceria com a UFPE tem ajudado os atletas do Timbu

O Náutico entrou na segunda semana de trabalhos da pré-temporada de 2026. Fase em que os atletas começam a intensificar as atividades antes da estreia oficial, que será dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. O coordenador de Saúde e Performance do clube, Bruno Simões, explicou como tem sido o processo de avaliação dos atletas no estágio inicial.





Preparação

"Para os atletas performarem em campo, eles precisam estar treinados, mas não é somente isso. Primeiro, temos de gerar um diagnóstico de como cada um se encontra. A podologia, por exemplo, observa a pisada. A preparação física analisa os déficits de força e potência. A fisiologia vê a análise sanguínea, termografia e sono. A nutrição aponta o que é preciso para suplementação de pré-treino e pós-treino. O departamento médico faz avaliações funcionais. Enfim, cada um realiza as avaliações para gerar esse diagnóstico”, apontou.

“Fora das quatro linhas, há muita coisa acontecendo para deixar o atleta apto para prevenir lesões e performar em campo, com o treinador desenvolvendo seu modelo de jogo de forma segura e com intensidade", completou o coordenador.

Na fase atual, o foco do Náutico está em observar quatro pontos: força, potência, resistência e velocidade. A ideia é mapear as vertentes para, posteriormente, direcionar o treinamento, observando o que está deficitário e precisa de ajuste, assim como o que já está em bom nível e pode ser otimizado.



Parceria

Desde agosto deste ano, o Náutico tem uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para utilizar equipamentos da instituição para auxiliar no estudo clínico dos atletas.

Há quatro meses, por exemplo, todas as categorias da base (sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20) do clube passaram por uma bateria completa de avaliações físicas realizadas no Centro de Treinamento Wilson Campos. Os testes, conduzidos por profissionais alvirrubros em parceria com membros da UFPE, incluíram o uso de 25 dispositivos GPS, fotocélulas e plataformas de salto, além de análises aeróbicas, de força e potência, possibilitando um mapeamento preciso das capacidades individuais dos jogadores.

Já nesta pré-temporada, a avaliação tem sido com o elenco principal. "A UFPE é uma referência em nível regional e nacional. Há muitos grupos de pesquisa com tecnologia de ponta aqui no estado. Estamos em um processo de reestruturação do clube, de aquisição de material. Os equipamentos têm um custo elevado e a UFPE nos oferece esse subsídio tecnológico. Por exemplo, fizemos uma avaliação do sono. Os atletas dormem com um relógio que consegue nos avisar a quantidade de horas de sono, a qualidade, a frequência cardíaca, a saturação, quantas vezes acordou, que horas foi dormir, quando entrou em sono profundo...tudo isso fala da recuperação do atleta", disse Simões.

"Para organizar o treino do atleta, precisamos saber qual a carga que ele consegue desenvolver. A partir de alguns equipamentos, também conseguimos avaliar esse quantitativo de força. Os departamentos da UFPE nos dão condições de avaliar os atletas e gerar um diagnóstico, prescrevendo de uma forma mais específica e direcionada. Tivemos uma evolução nas avaliações para observar a individualidade de cada atleta”, complementou.

