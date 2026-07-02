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Copa do Mundo Copa 2026: Fifa define uniformes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final Na história das Copas, o Brasil enfrentou a Noruega apenas uma vez, em 1998, na França

A Fifa definiu os uniformes do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, que será disputado no próximo domingo, 2, às 17 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, Estados Unidos.

A seleção brasileira irá a campo com seu uniforme tradicional, com camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Já a Noruega vestirá camisa vermelha, calção branco e meiões azuis.

Neste Mundial, será o terceiro jogo do Brasil vestindo seu principal fardamento. Antes, a seleção vestindo esta combinação empatou com Marrocos por 1 a 1 na estreia e venceu o Japão por 2 a 1 na segunda fase. No triunfo sobre a Escócia por 3 a 0, os brasileiros foram a campo com camisa amarela e calção e meiões brancos. A única vez que o País vestiu o a camisa azul foi na vitória sobre o Haiti.

Na história das Copas, o Brasil enfrentou a Noruega apenas uma vez, em 1998, na França. Na oportunidade, os europeus levaram a melhor por 2 a 1 em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos. Desta vez, quem vencer avançará às quartas de final e enfrentará o ganhador do duelo entre México e Inglaterra.

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