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FUTEBOL Copa 2026: México convoca Ochoa, que quebrará recorde junto a CR7 e Messi; veja lista Goleiro de 40 anos, símbolo da equipe, disputará seu sexto Mundial

Lembra dele? O interminável goleiro Guillermo Ochoa disputará sua sexta Copa do Mundo. O veterano de 40 anos foi um dos 26 convocados pelo técnico Javier Aguirre para o Mundial de 2026.

Com isso, Ochoa completará sua sexta participação em Copas, o mesmo recorde que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi quebrarão por Portugal e Argentina, respectivamente. Ele esteve no elenco mexicano que disputou os Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, mas só entrou em campo nas três últimas. Cristiano e Messi, por outro lado, atuaram nas cinco edições que participaram.

Ochoa, de 40 anos, defende o AEL Limassol, do Chipre. Até março, o veterano não estava cotado para a competição, mas seu nome ganhou força após lesão do titular da equipe, Luis Ángel Malagón, que está fora do torneio. Ochoa pretende se aposentar logo após a Copa.





Veja a lista de convocados do México para a Copa do Mundo 2026:

Goleiros: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv Moscou), Jorge Sánchez (PAOK), Johan Vásquez (Genoa), Israel Reyes (América), Mateo Chávez (AZ)

Meio-campistas: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Orbelín Pineda (AEK Athens), Roberto Alvarado (Guadalajara), Luis Romo (Guadalajara), Luis Chávez (Dínamo Moscou), Érik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis)

Atacantes: Raúl Jiménez (Fulham), Alexis Vega (Toluca), Santiago Giménez (Milan), César Huerta (Anderlecht), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara)

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